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Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара - РИА Новости, 22.11.2024
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00:59 22.11.2024 (обновлено: 01:27 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара - РИА Новости, 22.11.2024
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:59
2024-11-22T01:27
в мире
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днепропетровск
алексей гончаренко
владимир путин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**, его коллега Тарас Батенко заявил о якобы угрозе удара по зданию украинского парламента."Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся", — написал он, не уточнив причину.По словам Гончаренко, следующее заседание парламента запланировано на декабрь.Украинский депутат Тарас Батенко в эфире украинского телеканала NTA в свою очередь заявил, что Украину проинформировали о якобы угрозе ракетного удара по Верховной раде в ближайшие дни."Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5 (По этому адресу находится украинский парламент. — Прим. ред.)", — утверждает он.Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия по территории России был нанесен комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, днепропетровск, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара

Депутат Батенко заявил об угрозе удара по Верховной раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**, его коллега Тарас Батенко заявил о якобы угрозе удара по зданию украинского парламента.
«
"Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся", — написал он, не уточнив причину.
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По словам Гончаренко, следующее заседание парламента запланировано на декабрь.
Украинский депутат Тарас Батенко в эфире украинского телеканала NTA в свою очередь заявил, что Украину проинформировали о якобы угрозе ракетного удара по Верховной раде в ближайшие дни.
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"Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5 (По этому адресу находится украинский парламент. — Прим. ред.)", — утверждает он.
Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия по территории России был нанесен комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаРоссияДнепропетровскАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"
 
 
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