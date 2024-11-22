https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html

Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара

Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара - РИА Новости, 22.11.2024

Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара

Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:59

2024-11-22T00:59

2024-11-22T01:27

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**, его коллега Тарас Батенко заявил о якобы угрозе удара по зданию украинского парламента."Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся", — написал он, не уточнив причину.По словам Гончаренко, следующее заседание парламента запланировано на декабрь.Украинский депутат Тарас Батенко в эфире украинского телеканала NTA в свою очередь заявил, что Украину проинформировали о якобы угрозе ракетного удара по Верховной раде в ближайшие дни."Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5 (По этому адресу находится украинский парламент. — Прим. ред.)", — утверждает он.Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия по территории России был нанесен комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985095597.html

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https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

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в мире, украина, россия, днепропетровск, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ракета "орешник"