https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара - РИА Новости, 22.11.2024
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:59
2024-11-22T00:59
2024-11-22T01:27
в мире
украина
россия
днепропетровск
алексей гончаренко
владимир путин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября, не состоится, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**, его коллега Тарас Батенко заявил о якобы угрозе удара по зданию украинского парламента."Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся", — написал он, не уточнив причину.По словам Гончаренко, следующее заседание парламента запланировано на декабрь.Украинский депутат Тарас Батенко в эфире украинского телеканала NTA в свою очередь заявил, что Украину проинформировали о якобы угрозе ракетного удара по Верховной раде в ближайшие дни."Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5 (По этому адресу находится украинский парламент. — Прим. ред.)", — утверждает он.Президент Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия по территории России был нанесен комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985095597.html
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
украина
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровск, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Депутат Батенко заявил об угрозе удара по Верховной раде