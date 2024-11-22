https://ria.ru/20241122/zaporozhe-1985296683.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.11.2024
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:19
2024-11-22T23:19
2024-11-22T23:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240629/rogov-1956338529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы