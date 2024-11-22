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В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zaporozhe-1985296683.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.11.2024
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:19
2024-11-22T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240629/rogov-1956338529.html
киев
запорожье
запорожская область
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в мире, киев, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
В Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Запорожье прогремел сильный взрыв
29 июня, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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