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В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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18:37 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zapad-1985260223.html
В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине
В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине
Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения на фоне подстрекательств Запада к продолжению украинского конфликта, заявил государственный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:37
2024-11-22T18:37
россия
белоруссия
днепропетровск
александр вольфович
владимир путин
нато
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения на фоне подстрекательств Запада к продолжению украинского конфликта, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Россия вынуждена демонстрировать это оружие, демонстрировать свою способность наносить более существенный урон. Запад подогревает и подстрекает. Так называемое разрешение Украине бить (дальнобойным западным оружием - ред.) по населенным пунктам, по объектам гражданской инфраструктуры РФ говорит о том, что Запад не намерен мирно решать вопрос, что Запад не за мир, Запад за войну", - приводит слова Вольфович агентство Белта. По его мнению, это практическое подтверждение лицемерной позиции американцев и их союзников по блоку НАТО. "Они говорят о мире, а делают практические шаги, направленные на подогревание конфликта. Им чужды и украинцы, и русские, и наш славянский мир им чужд, к сожалению", - отметил госсекретарь Совбеза. Он напомнил, что у России есть современнейшее оружие с серьезным радиусом поражения и боевым потенциалом, которое может нанести более серьезный урон. "Но Россия пытается сдерживать и остановить конфликт, чтобы сесть за стол мирных переговоров и прийти к консенсусу. Об этом всегда говорит и Беларусь, говорит наш президент. Мы за решение проблемы, безопасность граждан", - подчеркнул Вольфович. Однако Запад не хочет садиться за стол переговоров, констатировал он. "Им страшно, им нечего нам предложить. Кроме лицемерия, вранья ничего от них услышать, наверное, сегодня нельзя", - отметил госсекретарь Совбеза. Он подчеркнул, что нужно найти консенсус, иначе возможны серьезные глобальные последствия. "Европа не останется в стороне. Америка, может, пока останется в стороне. Если полыхнет, то вся Европа окунется в пламя пожара войны. От этого будут страдать люди. Многие из них, наверное, еще не понимают этого. Потому что до них не доводится объективная, правдивая информация, к сожалению", - добавил Вольфович.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
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россия, белоруссия, днепропетровск, александр вольфович, владимир путин, нато, в мире
Россия, Белоруссия, Днепропетровск, Александр Вольфович, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Запад подогревает конфликт на Украине

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения на фоне подстрекательств Запада к продолжению украинского конфликта, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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"Россия вынуждена демонстрировать это оружие, демонстрировать свою способность наносить более существенный урон. Запад подогревает и подстрекает. Так называемое разрешение Украине бить (дальнобойным западным оружием - ред.) по населенным пунктам, по объектам гражданской инфраструктуры РФ говорит о том, что Запад не намерен мирно решать вопрос, что Запад не за мир, Запад за войну", - приводит слова Вольфович агентство Белта.
По его мнению, это практическое подтверждение лицемерной позиции американцев и их союзников по блоку НАТО. "Они говорят о мире, а делают практические шаги, направленные на подогревание конфликта. Им чужды и украинцы, и русские, и наш славянский мир им чужд, к сожалению", - отметил госсекретарь Совбеза.
Он напомнил, что у России есть современнейшее оружие с серьезным радиусом поражения и боевым потенциалом, которое может нанести более серьезный урон. "Но Россия пытается сдерживать и остановить конфликт, чтобы сесть за стол мирных переговоров и прийти к консенсусу. Об этом всегда говорит и Беларусь, говорит наш президент. Мы за решение проблемы, безопасность граждан", - подчеркнул Вольфович.
Однако Запад не хочет садиться за стол переговоров, констатировал он. "Им страшно, им нечего нам предложить. Кроме лицемерия, вранья ничего от них услышать, наверное, сегодня нельзя", - отметил госсекретарь Совбеза.
Он подчеркнул, что нужно найти консенсус, иначе возможны серьезные глобальные последствия. "Европа не останется в стороне. Америка, может, пока останется в стороне. Если полыхнет, то вся Европа окунется в пламя пожара войны. От этого будут страдать люди. Многие из них, наверное, еще не понимают этого. Потому что до них не доводится объективная, правдивая информация, к сожалению", - добавил Вольфович.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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РоссияБелоруссияДнепропетровскАлександр ВольфовичВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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