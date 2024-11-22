https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html

Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась

Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась - РИА Новости, 22.11.2024

Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась

Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:20

2024-11-22T15:20

2024-11-22T15:20

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ЭНЕРГОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции",- сказал Черничук. Он отметил, что в текущем году украинские боевики начали наносить удары по объектам станции, чего не было с 2022 года. "В этом году мы зафиксировали то, чего не было в прошлом году. В 2023 году у нас не было прилетов на территорию станции, они все закончились ноябрем 2022 года. В этом году мы не раз фиксировали прилеты на территорию станции дронов", - сказал Черничук. Он напомнил, что атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

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