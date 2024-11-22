https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась - РИА Новости, 22.11.2024
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:20
2024-11-22T15:20
2024-11-22T15:20
в мире
космос - риа наука
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg
ЭНЕРГОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции",- сказал Черничук. Он отметил, что в текущем году украинские боевики начали наносить удары по объектам станции, чего не было с 2022 года. "В этом году мы зафиксировали то, чего не было в прошлом году. В 2023 году у нас не было прилетов на территорию станции, они все закончились ноябрем 2022 года. В этом году мы не раз фиксировали прилеты на территорию станции дронов", - сказал Черничук. Он напомнил, что атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, вооруженные силы украины
В мире, Космос - РИА Наука, Вооруженные силы Украины
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
Директор ЗАЭС Черничук: ситуация с обстрелами территории станции усугубилась
ЭНЕРГОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции",- сказал Черничук.
Он отметил, что в текущем году украинские боевики начали наносить удары по объектам станции, чего не было с 2022 года.
"В этом году мы зафиксировали то, чего не было в прошлом году. В 2023 году у нас не было прилетов на территорию станции, они все закончились ноябрем 2022 года. В этом году мы не раз фиксировали прилеты на территорию станции дронов", - сказал Черничук.
Он напомнил, что атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.