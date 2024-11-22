Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась - РИА Новости, 22.11.2024
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:20
2024-11-22T15:20
в мире
космос - риа наука
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg
ЭНЕРГОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции",- сказал Черничук. Он отметил, что в текущем году украинские боевики начали наносить удары по объектам станции, чего не было с 2022 года. "В этом году мы зафиксировали то, чего не было в прошлом году. В 2023 году у нас не было прилетов на территорию станции, они все закончились ноябрем 2022 года. В этом году мы не раз фиксировали прилеты на территорию станции дронов", - сказал Черничук. Он напомнил, что атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, вооруженные силы украины
В мире, Космос - РИА Наука, Вооруженные силы Украины
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась

Директор ЗАЭС Черничук: ситуация с обстрелами территории станции усугубилась

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции",- сказал Черничук.
Он отметил, что в текущем году украинские боевики начали наносить удары по объектам станции, чего не было с 2022 года.
"В этом году мы зафиксировали то, чего не было в прошлом году. В 2023 году у нас не было прилетов на территорию станции, они все закончились ноябрем 2022 года. В этом году мы не раз фиксировали прилеты на территорию станции дронов", - сказал Черничук.
Он напомнил, что атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС
21 ноября, 19:17
 
В миреКосмос - РИА НаукаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала