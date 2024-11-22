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Строительство зимников началось на Ямале - РИА Новости, 22.11.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/yamal-1985226449.html
Строительство зимников началось на Ямале
Строительство зимников началось на Ямале - РИА Новости, 22.11.2024
Строительство зимников началось на Ямале
Специалисты приступили к обустройству 13 зимних автомобильных дорог, которые свяжут больше 20 малых населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:04
2024-11-22T16:04
ямало-ненецкий автономный округ
лабытнанги
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты приступили к обустройству 13 зимних автомобильных дорог, которые свяжут больше 20 малых населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. "Из трех региональных зимников два уже начали обустраивать – это Коротчаево – Красноселькуп и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Также продолжается заливка ледовой переправы между окружной столицей и Лабытнанги. На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, с самым большим количеством ледовых переправ, работы начнутся после достижения на них достаточной толщины льда, чтобы обеспечить безопасный выход техники и людей", - говорится в сообщении. По данным властей, всего дорожникам предстоит "накатать" порядка 136 километров муниципального зимника и обустроить 12 крупных ледовых переправ. В округе зимние автомобильные дороги рассчитаны на пять месяцев эксплуатации в зависимости от погодных условий, тоннаж составляет от 3 до 30 тонн. Для обеспечения безопасности при первом обследовании трассы лед должен установиться на отметке 30 см, при промерзании льда до 60 см для обустройства проезда выходит тяжелая техника. Отмечается, что временные ограничения или запрещение движения транспортных средств по зимним автомобильным дорогам вводятся при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов и при тумане, сильных снегопадах и метели.
https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html
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лабытнанги, ямал, азов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги, Ямал, Азов

Строительство зимников началось на Ямале

© Getty Images / Pro-syanovДорога в Ямало-Ненецком автономном округе
Дорога в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / Pro-syanov
Дорога в Ямало-Ненецком автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты приступили к обустройству 13 зимних автомобильных дорог, которые свяжут больше 20 малых населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона.
"Из трех региональных зимников два уже начали обустраивать – это Коротчаево – Красноселькуп и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Также продолжается заливка ледовой переправы между окружной столицей и Лабытнанги. На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, с самым большим количеством ледовых переправ, работы начнутся после достижения на них достаточной толщины льда, чтобы обеспечить безопасный выход техники и людей", - говорится в сообщении.
По данным властей, всего дорожникам предстоит "накатать" порядка 136 километров муниципального зимника и обустроить 12 крупных ледовых переправ. В округе зимние автомобильные дороги рассчитаны на пять месяцев эксплуатации в зависимости от погодных условий, тоннаж составляет от 3 до 30 тонн. Для обеспечения безопасности при первом обследовании трассы лед должен установиться на отметке 30 см, при промерзании льда до 60 см для обустройства проезда выходит тяжелая техника.
Отмечается, что временные ограничения или запрещение движения транспортных средств по зимним автомобильным дорогам вводятся при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов и при тумане, сильных снегопадах и метели.
Салехард - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти
21 ноября, 19:48
 
Ямало-Ненецкий автономный округЛабытнангиЯмалАзов
 
 
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