https://ria.ru/20241122/yamal-1985226449.html

Строительство зимников началось на Ямале

Строительство зимников началось на Ямале - РИА Новости, 22.11.2024

Строительство зимников началось на Ямале

Специалисты приступили к обустройству 13 зимних автомобильных дорог, которые свяжут больше 20 малых населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:04

2024-11-22T16:04

2024-11-22T16:04

ямало-ненецкий автономный округ

лабытнанги

ямал

азов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты приступили к обустройству 13 зимних автомобильных дорог, которые свяжут больше 20 малых населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. "Из трех региональных зимников два уже начали обустраивать – это Коротчаево – Красноселькуп и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Также продолжается заливка ледовой переправы между окружной столицей и Лабытнанги. На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, с самым большим количеством ледовых переправ, работы начнутся после достижения на них достаточной толщины льда, чтобы обеспечить безопасный выход техники и людей", - говорится в сообщении. По данным властей, всего дорожникам предстоит "накатать" порядка 136 километров муниципального зимника и обустроить 12 крупных ледовых переправ. В округе зимние автомобильные дороги рассчитаны на пять месяцев эксплуатации в зависимости от погодных условий, тоннаж составляет от 3 до 30 тонн. Для обеспечения безопасности при первом обследовании трассы лед должен установиться на отметке 30 см, при промерзании льда до 60 см для обустройства проезда выходит тяжелая техника. Отмечается, что временные ограничения или запрещение движения транспортных средств по зимним автомобильным дорогам вводятся при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов и при тумане, сильных снегопадах и метели.

https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html

лабытнанги

ямал

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лабытнанги, ямал, азов