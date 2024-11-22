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СМИ рассказали, кто на Западе пытается купить "Северный поток — 2"

СМИ рассказали, кто на Западе пытается купить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.11.2024

СМИ рассказали, кто на Западе пытается купить "Северный поток — 2"

Американский инвестор Стивен Линч хочет приобрести газопровод "Северный поток — 2", если он будет выставлен на аукцион, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:19

2024-11-22T09:19

2024-11-22T15:30

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дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский инвестор Стивен Линч хочет приобрести газопровод "Северный поток — 2", если он будет выставлен на аукцион, пишет The Wall Street Journal."Стивен Линч два десятилетия занимался бизнесом в Москве, а теперь хочет купить газопровод, идущий из России в Германию. Он утверждал американским чиновникам и законодателям, что владение газопроводом Соединенными Штатами обеспечит рычаги влияния на мирные переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине и послужит долгосрочным интересам США", — говорится в материале.Как указали журналисты, Линч запросил у американского правительства лицензию, позволяющую бизнесмену участвовать в торгах за владение объектом.Сам же инвестор считает, что после завершения конфликта на Украине Россия и ее бывшие европейские клиенты захотят вновь запустить этот газопровод, кто бы ни был его владельцем в будущем.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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россия, германия, украина, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, сша