https://ria.ru/20241122/whatsapp-1985127283.html

В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений - РИА Новости, 22.11.2024

В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

WhatsApp добавил функцию текстовой расшифровки голосовых сообщений, причем уже включил возможность транскрибирования русского языка, сообщает мессенджер. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:22

2024-11-22T09:22

2024-11-22T09:22

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. WhatsApp добавил функцию текстовой расшифровки голосовых сообщений, причем уже включил возможность транскрибирования русского языка, сообщает мессенджер. "Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений и отвечать на них где и когда угодно. Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения - они недоступны даже WhatsApp", - говорится в сообщении. В пресс-релизе уточнили, что чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, нужно перейти в "Настройки", далее - "Чаты", затем - "Расшифровка голосовых сообщений". Для расшифровки сообщения нужно нажать на него и удерживать, а затем нажать "Транскрибировать", отметили там. При включении параметра "Транскрибирование голосовых сообщений" нужно выбрать язык транскрибирования, добавили там. В мессенджере уточнили, что в настоящее время поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки. "Мы продолжим работать над этой функцией, чтобы приложение стало еще удобнее. В ближайшие недели она будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев", - заключили в WhatsApp. WhatsApp - мобильное приложение, принадлежащее компании Meta (запрещена в России как экстремистская), с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html

https://ria.ru/20240708/whatsap-1958231359.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, whatsapp inc.