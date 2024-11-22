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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.11.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:22
2024-11-22T10:22
2024-11-22T10:22
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении "Страны.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на 09.54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях Украины. При этом непосредственно в Киеве тревога не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), страна.ua, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Страна.ua": в Староконстантинове прогремели взрывы