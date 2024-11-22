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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:18
2024-11-22T13:18
2024-11-22T13:18
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (до переименования украинскими властями - Днепропетровск – ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на 13.05 мск, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровск, днепр (город), харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепр (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги