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Конституционный суд вступился за потерявшего работу жителя Карелии

Конституционный суд вступился за потерявшего работу жителя Карелии - РИА Новости, 22.11.2024

Конституционный суд вступился за потерявшего работу жителя Карелии

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Карелии, который при увольнении с основной работы лишился части гарантированных выплат,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:36

2024-11-22T14:36

2024-11-22T16:39

россия

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Карелии, который при увольнении с основной работы лишился части гарантированных выплат, установленных для районов Крайнего Севера, поскольку имел работу по совместительству, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности частей второй и третьей статьи 318 Трудового кодекса (ТК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Вячеслава Сергеева. Оспариваемая норма устанавливает государственные гарантии сотрудникам при увольнении с работы в районах Крайнего Севера по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. Эти гарантии предусматривают, в частности, выплату среднего заработка пропорционально периоду трудоустройства. Как информирует пресс-служба КС, Сергеев работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Карелии, а по совместительству - электромонтером на телевизионном ретрансляторе. При увольнении с основной работы по сокращению штата в 2021 году, заявителю выплатили выходное пособие в размере среднего месячного заработка, но отказали в выплате среднего заработка за второй-шестой месяцы со дня увольнения (около 150 тысяч рублей) из-за наличия у него работы по совместительству. Сергеев безуспешно обжаловал это решение в судах и в результате обратился в КС России. Как отметил Конституционный суд, Трудовой кодекс допускает заключение договоров на выполнение в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы (совместительство). При этом, потеряв основное место работы, гражданин не обретает статус безработного, что исключает получение им соответствующего пособия. В то же время, по оценке КС России, увольнение с основной работы в любом случае приводит к утрате части дохода, и обычно, даже продолжая работу по совместительству, гражданин ищет новую основную работу. Поскольку он не имеет права на пособие по безработице, то "объективно нуждается в материальной поддержке на период поиска" и не может лишаться гарантированной выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства. "Действующее законодательство не предусматривает возможности освобождения работодателя от обязанности по предоставлению данной гарантии уволенному работнику, работающему по совместительству у другого работодателя. Однако судебная практика разрешения данного вопроса не единообразна... Таким образом, лица, относящиеся к одной категории (работники, уволенные с основной работы, но продолжающие работать по совместительству на другой), оказываются в разном положении с точки зрения объема предоставляемой за счет бывшего работодателя материальной поддержки, необходимой для существования на период поиска новой работы", – приводится в релизе позиция КС РФ. Согласно постановлению Конституционного суда, оспариваемые нормы признаны не соответствующими Основному законы страны "в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им судебным толкованием, лишают работника, уволенного из организации, расположенной в районах Крайнего Севера, ...права на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства лишь по причине того, что этот работник продолжает выполнять иную оплачиваемую работу у другого работодателя, которая на момент увольнения с основной работы являлась для него работой по совместительству". Поскольку оспариваемые положения ТК РФ неразрывно связаны с другими его нормами, Конституционный суд предписал внести необходимые изменения как во вторую и третью части статьи 318, так и в соответствующие части статьи 178. "До этого северянам, уволенным с основного места работы, но сохранившим работу по совместительству, предоставляется гарантия, предусмотренная оспариваемыми нормами. Дело заявителя подлежит пересмотру", – заключается в релизе КС РФ.

https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html

https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html

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россия, происшествия, республика карелия