https://ria.ru/20241122/vtb-1985129178.html
Названы самые популярные схемы мошенников перед "черной пятницей"
Названы самые популярные схемы мошенников перед "черной пятницей" - РИА Новости, 22.11.2024
Названы самые популярные схемы мошенников перед "черной пятницей"
ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:34
2024-11-22T09:34
2024-11-22T09:34
технологии
втб (банк)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием поддельных сайтов магазинов, рекламных ссылок и объявлений о супер-скидках в мессенджерах может увеличиться до трети от всех атак аферистов, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак", - говорится в сообщении банка. Пресс-служба отмечает, что злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах. Так, они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками с целью кражи данных банковских карт или сбора оплаты за несуществующие товары. Также они рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными. Кроме того, мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. "Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы", - рассказали в банке. Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении, в частности, рекомендует не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы. "Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше", - добавил Чугунов.
https://ria.ru/20241114/manipulyatsii-1983663410.html
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, втб (банк), россия
Технологии, ВТБ (банк), Россия
Названы самые популярные схемы мошенников перед "черной пятницей"
ВТБ назвал три самые популярные схемы мошенников перед "черной пятницей"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием поддельных сайтов магазинов, рекламных ссылок и объявлений о супер-скидках в мессенджерах может увеличиться до трети от всех атак аферистов, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак", - говорится в сообщении банка.
Пресс-служба отмечает, что злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах. Так, они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками с целью кражи данных банковских карт или сбора оплаты за несуществующие товары.
Также они рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.
Кроме того, мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. "Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы", - рассказали в банке.
Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении, в частности, рекомендует не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.
"Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше", - добавил Чугунов.