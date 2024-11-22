https://ria.ru/20241122/vsu-1985219834.html
Украинские военные пожаловались на отсутствие огневой поддержки
Украинские военные пожаловались на отсутствие огневой поддержки - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские военные пожаловались на отсутствие огневой поддержки
Военнослужащие 155-го батальона 117-ой бригады территориальной обороны ВСУ, задействованной в районе Красного Лимана в ДНР, пожаловались, что последние... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:34
2024-11-22T15:34
2024-11-22T15:34
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 155-го батальона 117-ой бригады территориальной обороны ВСУ, задействованной в районе Красного Лимана в ДНР, пожаловались, что последние несколько месяцев не получали огневой поддержки, из-за чего их батальон был фактически уничтожен. Видео с заявлениями бойцов опубликовал украинский телеканал "Общественное". "В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - заявил журналистам военнослужащий бригады по имени Иван. По данным канала, с апреля 117-я бригада воюет на краснолиманском направлении, в подчинении 63-ей отдельной механизированной бригады. В течение последних нескольких месяцев со стороны 63-ой бригады отсутствовала огневая поддержка. "С самого начала с их стороны (63ой бригады - ред.) достаточно хорошее прикрытие было, на протяжении первых (с апреля 2024 года -ред.) месяцев двух-трех. Я не понимаю, почему в последние месяцы не было прикрытия. За два месяца противник полностью стер наши позиции", - заявил "Общественному" военнослужащий батальона по имени Олег.
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в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские военные пожаловались на отсутствие огневой поддержки
Бойцы 117-й бригады теробороны ВСУ пожаловались на отсутствие огневой поддержки
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 155-го батальона 117-ой бригады территориальной обороны ВСУ, задействованной в районе Красного Лимана в ДНР, пожаловались, что последние несколько месяцев не получали огневой поддержки, из-за чего их батальон был фактически уничтожен.
Видео с заявлениями бойцов опубликовал украинский телеканал "Общественное".
"В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - заявил журналистам военнослужащий бригады по имени Иван.
По данным канала, с апреля 117-я бригада воюет на краснолиманском направлении, в подчинении 63-ей отдельной механизированной бригады. В течение последних нескольких месяцев со стороны 63-ой бригады отсутствовала огневая поддержка.
"С самого начала с их стороны (63ой бригады - ред.) достаточно хорошее прикрытие было, на протяжении первых (с апреля 2024 года -ред.) месяцев двух-трех. Я не понимаю, почему в последние месяцы не было прикрытия. За два месяца противник полностью стер наши позиции", - заявил "Общественному" военнослужащий батальона по имени Олег.