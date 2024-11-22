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ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 22.11.2024

ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:42

2024-11-22T09:42

2024-11-22T09:42

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херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Корсунка, Райское, Горностаевка, Каиры, Каховка, Алешки, Пролетарка, Великие Копани.

https://ria.ru/20241111/obstrel-1983014925.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины