https://ria.ru/20241122/vsu--1985207379.html

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю - РИА Новости, 22.11.2024

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 530 военных, четыре орудия... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:48

2024-11-22T14:48

2024-11-22T14:50

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 530 военных, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 530-ти военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)