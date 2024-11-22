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ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 530 военных, четыре орудия... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:48
2024-11-22T14:48
2024-11-22T14:50
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 530 военных, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 530-ти военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю