https://ria.ru/20241122/vsu--1985206556.html
ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:47
2024-11-22T14:47
2024-11-22T14:56
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября."Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, НАТО
ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости.
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210 военнослужащих, сообщили в Минобороны
РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября.
"Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.