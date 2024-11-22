https://ria.ru/20241122/vsu--1985206556.html

ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю

ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю - РИА Новости, 22.11.2024

ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю

Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:56

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября."Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, нато