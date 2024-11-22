https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html
Залужный заявил о начале третьей мировой войны
Залужный заявил о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 22.11.2024
Залужный заявил о начале третьей мировой войны
Третья мировая война началась в этом году, такое мнение высказал экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:35
2024-11-22T01:35
2024-11-22T03:22
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Третья мировая война началась в этом году, такое мнение высказал экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия, организованного изданием "Украинская правда"."Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война", — сказал он во время выступления.По мнению Залужного, о ее начале свидетельствует якобы привлечение Россией военной помощи со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.Залужный также признался, что не знает, сможет ли Украина победить без помощи союзников — у Украины "слишком много врагов"."Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать — она началась", — заключил украинский экс-главком.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
https://ria.ru/20241120/zaluzhnyy-1984862439.html
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html
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ракета "орешник", в мире, украина, россия, великобритания, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
Ракета "Орешник", В мире, Украина, Россия, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Залужный заявил о начале третьей мировой войны
Экс-главком ВСУ Залужный: третья мировая война уже началась