https://ria.ru/20241122/vilfand-1985113069.html

Росгидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве

Росгидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве - РИА Новости, 22.11.2024

Росгидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве

Температура ночью в Москве с понедельника и как минимум до середины следующей недели будет опускаться до минус 9 градусов, днем похолодает до минус 4, а в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:22

2024-11-22T04:22

2024-11-22T04:22

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Температура ночью в Москве с понедельника и как минимум до середины следующей недели будет опускаться до минус 9 градусов, днем похолодает до минус 4, а в Подмосковье - до минус 6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник - дальнейшее усиление антициклонального режима, и уже ночью при малооблачной погоде - выхолаживание подстилающей поверхности и ветер слабый. Ночные температуры - минус 5 - минус 9, дневные температуры в Москве - минус 2 - минус 4, а по области - до минус 6", - сказал Вильфанд. По его словам, такая погода в московском регионе прогнозируется по крайней мере до середины следующей недели.

https://ria.ru/20241016/vilfand-1978248091.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, московская область (подмосковье)