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В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды - РИА Новости, 22.11.2024
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08:51 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/veter-1985123289.html
В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды
В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды - РИА Новости, 22.11.2024
В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сильный ветер стал причиной гибели женщины в Ракитянском районе. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:51
2024-11-22T08:51
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сильный ветер стал причиной гибели женщины в Ракитянском районе. "Ко всей нашей сложной оперативной обстановке прибавились еще испытания, связанные с непогодой - сильный ветер. В Ракитянском районе произошла трагедия - погибла женщина. Хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал Гладков. По его словам, непогода также привела к разрушениям в жилом фонде. В Губкине сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома, который уже укрыт пленкой. "Строительные бригады приступят к восстановлению максимально быстро", - добавил губернатор. Кроме того, повреждения кровли зафиксированы на социальных объектах в Яковлевском округе и Ракитянском районе. В Старооскольском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Белгородском районе наблюдаются временные отключения электроэнергии. "Аварийные бригады работают и до 14 часов дня должны уже все восстановить", - подчеркнул Гладков. В пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр" - Белгородэнерго сообщили РИА Новости, что на утро пятницы электроэнергия подана всем потребителям, возможны только единичные жалобы. Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале рассказал, что коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра в городе: убраны упавшие деревья на нескольких улицах, но работы по обрезке высотных веток отложены до улучшения погоды. Кроме того, он отметил, что в результате сильного ветра зафиксированы два случая повреждения автомобилей.
https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды

В Белгородской области женщина погибла из-за сильного ветра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сильный ветер стал причиной гибели женщины в Ракитянском районе.
"Ко всей нашей сложной оперативной обстановке прибавились еще испытания, связанные с непогодой - сильный ветер. В Ракитянском районе произошла трагедия - погибла женщина. Хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал Гладков.
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По его словам, непогода также привела к разрушениям в жилом фонде. В Губкине сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома, который уже укрыт пленкой. "Строительные бригады приступят к восстановлению максимально быстро", - добавил губернатор.
Кроме того, повреждения кровли зафиксированы на социальных объектах в Яковлевском округе и Ракитянском районе. В Старооскольском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Белгородском районе наблюдаются временные отключения электроэнергии. "Аварийные бригады работают и до 14 часов дня должны уже все восстановить", - подчеркнул Гладков.
В пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр" - Белгородэнерго сообщили РИА Новости, что на утро пятницы электроэнергия подана всем потребителям, возможны только единичные жалобы.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале рассказал, что коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра в городе: убраны упавшие деревья на нескольких улицах, но работы по обрезке высотных веток отложены до улучшения погоды. Кроме того, он отметил, что в результате сильного ветра зафиксированы два случая повреждения автомобилей.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВалентин Демидов
 
 
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