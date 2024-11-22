https://ria.ru/20241122/veter-1985123289.html

В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды

В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды - РИА Новости, 22.11.2024

В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сильный ветер стал причиной гибели женщины в Ракитянском районе. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:51

2024-11-22T08:51

2024-11-22T08:51

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что сильный ветер стал причиной гибели женщины в Ракитянском районе. "Ко всей нашей сложной оперативной обстановке прибавились еще испытания, связанные с непогодой - сильный ветер. В Ракитянском районе произошла трагедия - погибла женщина. Хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал Гладков. По его словам, непогода также привела к разрушениям в жилом фонде. В Губкине сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома, который уже укрыт пленкой. "Строительные бригады приступят к восстановлению максимально быстро", - добавил губернатор. Кроме того, повреждения кровли зафиксированы на социальных объектах в Яковлевском округе и Ракитянском районе. В Старооскольском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Белгородском районе наблюдаются временные отключения электроэнергии. "Аварийные бригады работают и до 14 часов дня должны уже все восстановить", - подчеркнул Гладков. В пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр" - Белгородэнерго сообщили РИА Новости, что на утро пятницы электроэнергия подана всем потребителям, возможны только единичные жалобы. Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале рассказал, что коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра в городе: убраны упавшие деревья на нескольких улицах, но работы по обрезке высотных веток отложены до улучшения погоды. Кроме того, он отметил, что в результате сильного ветра зафиксированы два случая повреждения автомобилей.

https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов