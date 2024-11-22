Рейтинг@Mail.ru
Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 22.11.2024 (обновлено: 15:49 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/vengriya-1985220577.html
Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России
Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России - РИА Новости, 22.11.2024
Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:39
2024-11-22T15:49
россия
венгрия
в мире
петер сийярто
павел сорокин
стамбул
министерство финансов сша
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg
БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным."Мы быстро воспользовались возможностью в Стамбуле. Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241121/siyyarto-1985061622.html
https://ria.ru/20241117/zapad-1984217437.html
россия
венгрия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_90cc78401e74d4efc59a958c88d82e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, в мире, петер сийярто, павел сорокин, стамбул, министерство финансов сша, "дом.рф", санкции в отношении россии
Россия, Венгрия, В мире, Петер Сийярто, Павел Сорокин, Стамбул, Министерство финансов США, "Дом.РФ", Санкции в отношении России
Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России

Сийярто заявил, что Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
"Мы быстро воспользовались возможностью в Стамбуле. Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России
21 ноября, 17:52
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт
17 ноября, 07:41
 
РоссияВенгрияВ миреПетер СийяртоПавел СорокинСтамбулМинистерство финансов США"Дом.РФ"Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала