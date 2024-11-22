Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России
Сийярто заявил, что Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
"Мы быстро воспользовались возможностью в Стамбуле. Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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