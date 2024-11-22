https://ria.ru/20241122/vengriya-1985220577.html

Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России

Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России - РИА Новости, 22.11.2024

Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России

Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:39

2024-11-22T15:39

2024-11-22T15:49

россия

венгрия

в мире

петер сийярто

павел сорокин

стамбул

министерство финансов сша

"дом.рф"

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БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, что необходимо для безопасного энергоснабжения страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным."Мы быстро воспользовались возможностью в Стамбуле. Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241121/siyyarto-1985061622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венгрия, в мире, петер сийярто, павел сорокин, стамбул, министерство финансов сша, "дом.рф", санкции в отношении россии