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В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов - РИА Новости, 22.11.2024
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12:28 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985166269.html
В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов
В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов - РИА Новости, 22.11.2024
В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов
Майнер криптовалюты из Великобритании Джеймс Хауэллс планирует подать в суд на администрацию города Ньюпорт за то, что ему не позволяют провести раскопки на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:28
2024-11-22T12:28
в мире
технологии
ньюпорт (город)
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Майнер криптовалюты из Великобритании Джеймс Хауэллс планирует подать в суд на администрацию города Ньюпорт за то, что ему не позволяют провести раскопки на свалке, чтобы найти свой жесткий диск с приватным ключом к биткоин-кошельку стоимостью около 750 миллионов долларов, сообщает журнал Fortune. "Фанат криптовалюты с боевым настроем... планирует подать иск на полмиллиарда британских фунтов (628 миллионов долларов - ред.), если ему не предоставят доступ (к свалке - ред.) для поисков", - пишет журнал. По данным издания, 39-летний Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусорку. С тех пор мужчина не оставляет попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 долларов цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет города Ньюпорт, которому принадлежит свалка, не дает Хауэллсу разрешения на проведение раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. По заявлению Хауэллса, он получил уже десять отказов на свой запрос. Хауэллс отметил, что 3 декабря он планирует подать иск в коммерческий суд в Кардиффе. В комментарии Fortune городской совет Ньюпорта подчеркнул, что проведение раскопок на свалке не представляется возможным по экологическим соображениям. Хауэллс в ответ утверждает, что ему не нужно перекапывать всю свалку. По его словам, он точно знает, где именно искать, поскольку помнит точную дату, когда диск был выброшен. Мужчина также заявил изданию, что он уже не столько хочет вернуть свой криптокошелек, сколько добиться справедливости после многолетнего спора с властями. Ранее стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов.
https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979215054.html
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в мире, технологии, ньюпорт (город), великобритания, кардифф
В мире, Технологии, Ньюпорт (город), Великобритания, Кардифф
В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов

Fortune: майнеру из Ньюпорта не позволяют найти свой жесткий диск на свалке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Майнер криптовалюты из Великобритании Джеймс Хауэллс планирует подать в суд на администрацию города Ньюпорт за то, что ему не позволяют провести раскопки на свалке, чтобы найти свой жесткий диск с приватным ключом к биткоин-кошельку стоимостью около 750 миллионов долларов, сообщает журнал Fortune.
"Фанат криптовалюты с боевым настроем... планирует подать иск на полмиллиарда британских фунтов (628 миллионов долларов - ред.), если ему не предоставят доступ (к свалке - ред.) для поисков", - пишет журнал.
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По данным издания, 39-летний Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусорку. С тех пор мужчина не оставляет попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 долларов цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет города Ньюпорт, которому принадлежит свалка, не дает Хауэллсу разрешения на проведение раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. По заявлению Хауэллса, он получил уже десять отказов на свой запрос.
Хауэллс отметил, что 3 декабря он планирует подать иск в коммерческий суд в Кардиффе.
В комментарии Fortune городской совет Ньюпорта подчеркнул, что проведение раскопок на свалке не представляется возможным по экологическим соображениям. Хауэллс в ответ утверждает, что ему не нужно перекапывать всю свалку. По его словам, он точно знает, где именно искать, поскольку помнит точную дату, когда диск был выброшен.
Мужчина также заявил изданию, что он уже не столько хочет вернуть свой криптокошелек, сколько добиться справедливости после многолетнего спора с властями.
Ранее стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов.
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