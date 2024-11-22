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ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни - РИА Новости, 22.11.2024
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08:55 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/vebrf-1984973992.html
ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни
ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни - РИА Новости, 22.11.2024
ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни
В рамках обновления комплексной городской аналитики ВЭБ.РФ фиксирует позитивную динамику показателей качества жизни, в том числе по доходу и работе, а также... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:55
2024-11-22T08:55
россия
вэб.рф (вэб)
города
выборг
мичуринск
астрахань
калининград
сергиев посад
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках обновления комплексной городской аналитики ВЭБ.РФ фиксирует позитивную динамику показателей качества жизни, в том числе по доходу и работе, а также природно-экологическим условиям, сообщает пресс-служба госкорпорации. Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, обновление объективных и опросных данных будет завершено в течение месяца, число городов в системе вырастет с 218 до 250."По результатам обработки первых массивов данных за 2024 год мы видим и значительные эффекты от ряда проектов, в том числе ГЧП, и активное участие бизнеса в развитии городов. Предварительно можно выделить результаты Выборга, Мичуринска, Уфы и Тольятти — здесь существенно выросла доля новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет. Заметно увеличилось число социальных предприятий — тут можно отметить Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Сергиев Посад, Астрахань и Калининград", — цитирует пресс-служба Самохина.Как он отметил, существенную позитивную динамику по показателям группы "Природно-экологические условия" показывают Екатеринбург, Томск и Чита — в этих городах заметно выросла доля перевозок электротранспортом.Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на сайте Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.
https://ria.ru/20241114/vodosnabzhenie-1983821294.html
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россия
выборг
мичуринск
астрахань
калининград
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россия, вэб.рф (вэб), города, выборг, мичуринск, астрахань, калининград, сергиев посад, южно-сахалинск, нарьян-мар, екатеринбург, томск, чита
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Города, Выборг, Мичуринск, Астрахань, Калининград, Сергиев Посад, Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Екатеринбург, Томск, Чита

ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни

© Фото: пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках обновления комплексной городской аналитики ВЭБ.РФ фиксирует позитивную динамику показателей качества жизни, в том числе по доходу и работе, а также природно-экологическим условиям, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, обновление объективных и опросных данных будет завершено в течение месяца, число городов в системе вырастет с 218 до 250.
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"По результатам обработки первых массивов данных за 2024 год мы видим и значительные эффекты от ряда проектов, в том числе ГЧП, и активное участие бизнеса в развитии городов. Предварительно можно выделить результаты Выборга, Мичуринска, Уфы и Тольятти — здесь существенно выросла доля новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет. Заметно увеличилось число социальных предприятий — тут можно отметить Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Сергиев Посад, Астрахань и Калининград", — цитирует пресс-служба Самохина.
Как он отметил, существенную позитивную динамику по показателям группы "Природно-экологические условия" показывают Екатеринбург, Томск и Чита — в этих городах заметно выросла доля перевозок электротранспортом.
Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на сайте Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.
Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.
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РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ГородаВыборгМичуринскАстраханьКалининградСергиев ПосадЮжно-СахалинскНарьян-МарЕкатеринбургТомскЧита
 
 
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