https://ria.ru/20241122/vebrf-1984973992.html

ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни

ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни - РИА Новости, 22.11.2024

ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни

В рамках обновления комплексной городской аналитики ВЭБ.РФ фиксирует позитивную динамику показателей качества жизни, в том числе по доходу и работе, а также... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:55

2024-11-22T08:55

2024-11-22T08:55

россия

вэб.рф (вэб)

города

выборг

мичуринск

астрахань

калининград

сергиев посад

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках обновления комплексной городской аналитики ВЭБ.РФ фиксирует позитивную динамику показателей качества жизни, в том числе по доходу и работе, а также природно-экологическим условиям, сообщает пресс-служба госкорпорации. Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, обновление объективных и опросных данных будет завершено в течение месяца, число городов в системе вырастет с 218 до 250."По результатам обработки первых массивов данных за 2024 год мы видим и значительные эффекты от ряда проектов, в том числе ГЧП, и активное участие бизнеса в развитии городов. Предварительно можно выделить результаты Выборга, Мичуринска, Уфы и Тольятти — здесь существенно выросла доля новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет. Заметно увеличилось число социальных предприятий — тут можно отметить Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Сергиев Посад, Астрахань и Калининград", — цитирует пресс-служба Самохина.Как он отметил, существенную позитивную динамику по показателям группы "Природно-экологические условия" показывают Екатеринбург, Томск и Чита — в этих городах заметно выросла доля перевозок электротранспортом.Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на сайте Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.

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https://ria.ru/20240912/shuvalov-1972347787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), города, выборг, мичуринск, астрахань, калининград, сергиев посад, южно-сахалинск, нарьян-мар, екатеринбург, томск, чита