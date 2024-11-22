https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html

На Украине рассказали об ужасе перед новой российской ракетой

На Украине рассказали об ужасе перед новой российской ракетой - РИА Новости, 22.11.2024

На Украине рассказали об ужасе перед новой российской ракетой

Российский ракетный удар "Орешником" не был похож ни на один другой до этого, сообщает Newsweek со ссылкой на слова очевидцев. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:27

2024-11-22T15:27

2024-11-22T15:27

украина

россия

днепропетровск

владимир путин

вооруженные силы украины

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский ракетный удар "Орешником" не был похож ни на один другой до этого, сообщает Newsweek со ссылкой на слова очевидцев."Прозвучало много взрывов, похожих на раскаты грома, — мы не понимали, что происходит", — сказал житель города Иван Белый."Были вспышки света, ничего подобного я раньше не видел. Взрывы всегда пугают, <…> но это было что-то совсем другое", — добавил он.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241122/polsha-1985213838.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985203813.html

украина

россия

днепропетровск

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