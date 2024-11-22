https://ria.ru/20241122/ustroystvo-1985235558.html
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство
Женщина погибла при подрыве автомобиля в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:37
2024-11-22T16:37
2024-11-22T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
рыльский район
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
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РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Женщина погибла при подрыве автомобиля в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал он. По словам губернатора, водитель получил ранения, его доставили в Рыльскую ЦРБ.Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Рыльский район, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство
В Курской области гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство