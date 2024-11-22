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В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 22.11.2024 (обновлено: 16:57 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ustroystvo-1985235558.html
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство
Женщина погибла при подрыве автомобиля в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:37
2024-11-22T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
рыльский район
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
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РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Женщина погибла при подрыве автомобиля в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.&quot;Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким&quot;, — написал он. По словам губернатора, водитель получил ранения, его доставили в Рыльскую ЦРБ.Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html
https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html
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происшествия, курская область, россия, рыльский район, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Рыльский район, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области автомобиль наехал на взрывное устройство

В Курской области гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Женщина погибла при подрыве автомобиля в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал он.

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По словам губернатора, водитель получил ранения, его доставили в Рыльскую ЦРБ.
Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.
Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияРыльский районАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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