Рейтинг@Mail.ru
На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ural-1985203532.html
На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки
На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки - РИА Новости, 22.11.2024
На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки
Прокурор и адвокат подали апелляционные жалобы на приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:31
2024-11-22T14:31
происшествия
каменск-уральский
екатеринбург
свердловский областной суд
урал
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прокурор и адвокат подали апелляционные жалобы на приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать мужчине девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала. Разозлившись, велосипедист задушил жертву и похитил ее телефон. Свердловский областной суд 22 октября приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже. Помимо этого он должен будет выплатить по 3 миллиона рублей родителям убитого подростка. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии. "Действительно, на приговор Голикову поступило апелляционное представление прокурора и жалоба защитника осужденного", – сказали в суде. "В апелляционном представлении прокуратура указала, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. При этом Голиков, как считает гособвинение, вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме не признал. В силу чего этот пункт подлежит исключению из числа смягчающих обстоятельств, что одновременно влечет усиление наказания", – пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. После итогового заседания отец подростка Александр Ильиных заявил журналистам, что обжаловать приговор он не будет. Ильиных рассказал, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Отец девочки также сообщал, что правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза. Ранее региональная прокуратура подчеркивала: эксперты сочли фигуранта вменяемым, вину он признал только в краже телефона. В надзорном ведомстве поясняли, что распознать криминал в смерти девочки удалось после повторного исследования, первая судмедэкспертиза показала, что она могла умереть от сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html
https://ria.ru/20241121/perm-1984999979.html
https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html
каменск-уральский
екатеринбург
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, свердловский областной суд, урал, россия
Происшествия, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Свердловский областной суд, Урал, Россия
На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки

На Урале обжаловали приговор мужчине по делу об убийстве 16-летней девушки

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прокурор и адвокат подали апелляционные жалобы на приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать мужчине девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала. Разозлившись, велосипедист задушил жертву и похитил ее телефон.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение
Вчера, 11:32
Свердловский областной суд 22 октября приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже. Помимо этого он должен будет выплатить по 3 миллиона рублей родителям убитого подростка. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии.
"Действительно, на приговор Голикову поступило апелляционное представление прокурора и жалоба защитника осужденного", – сказали в суде.
Обвиняемая в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой
21 ноября, 14:10
"В апелляционном представлении прокуратура указала, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. При этом Голиков, как считает гособвинение, вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме не признал. В силу чего этот пункт подлежит исключению из числа смягчающих обстоятельств, что одновременно влечет усиление наказания", – пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
После итогового заседания отец подростка Александр Ильиных заявил журналистам, что обжаловать приговор он не будет. Ильиных рассказал, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Отец девочки также сообщал, что правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза.
Ранее региональная прокуратура подчеркивала: эксперты сочли фигуранта вменяемым, вину он признал только в краже телефона. В надзорном ведомстве поясняли, что распознать криминал в смерти девочки удалось после повторного исследования, первая судмедэкспертиза показала, что она могла умереть от сердечной недостаточности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы
21 ноября, 14:36
 
ПроисшествияКаменск-УральскийЕкатеринбургСвердловский областной судУралРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала