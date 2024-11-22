https://ria.ru/20241122/ural-1985203532.html

На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки

На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки - РИА Новости, 22.11.2024

На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки

Прокурор и адвокат подали апелляционные жалобы на приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:31

2024-11-22T14:31

2024-11-22T14:31

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прокурор и адвокат подали апелляционные жалобы на приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать мужчине девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала. Разозлившись, велосипедист задушил жертву и похитил ее телефон. Свердловский областной суд 22 октября приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже. Помимо этого он должен будет выплатить по 3 миллиона рублей родителям убитого подростка. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии. "Действительно, на приговор Голикову поступило апелляционное представление прокурора и жалоба защитника осужденного", – сказали в суде. "В апелляционном представлении прокуратура указала, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. При этом Голиков, как считает гособвинение, вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме не признал. В силу чего этот пункт подлежит исключению из числа смягчающих обстоятельств, что одновременно влечет усиление наказания", – пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. После итогового заседания отец подростка Александр Ильиных заявил журналистам, что обжаловать приговор он не будет. Ильиных рассказал, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Отец девочки также сообщал, что правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза. Ранее региональная прокуратура подчеркивала: эксперты сочли фигуранта вменяемым, вину он признал только в краже телефона. В надзорном ведомстве поясняли, что распознать криминал в смерти девочки удалось после повторного исследования, первая судмедэкспертиза показала, что она могла умереть от сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html

https://ria.ru/20241121/perm-1984999979.html

https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html

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происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, свердловский областной суд, урал, россия