https://ria.ru/20241122/ukraina-1985292308.html

На Украине разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для молодежи

На Украине разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для молодежи - РИА Новости, 22.11.2024

На Украине разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для молодежи

Власти Украины разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста, добровольно поступить на службу можно будет... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:12

2024-11-22T22:12

2024-11-22T22:12

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Украины разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста, добровольно поступить на службу можно будет молодежи с 18 лет, сообщает местное издание NV. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. "На Украине работают над новым форматом контракта с Вооруженными силами Украины для молодежи 18−24 лет", - сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного источника в ВСУ. По словам собеседника, такой контракт можно будет заключить на добровольной основе, он будет предусматривать ограниченный срок службы и материальное обеспечение. Зеленский 19 ноября анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html

https://ria.ru/20240813/rada-1965975483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины