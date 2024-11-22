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В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"
В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"
Экстренное заседание совета Украина- НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:17
2024-11-22T17:17
2024-11-22T17:17
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украина
киев
андрей сибига
владимир путин
нато
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экстренное заседание совета Украина- НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет 26 ноября, сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Ранее в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов сообщило, что встреча представителей НАТО и Украины запланирована на следующий вторник в Брюсселе на фоне удара новой российской ракетой. "Мы инициировали заседание в формате Украина-НАТО. У нас уже дата - вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем пытаться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзниками наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - приводит слова Сибиги украинское издание "Общественное Новости" По словам министра, на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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россия, украина, киев, андрей сибига, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", в мире
Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"
МИД Украины: экстренное заседание совета Украина-НАТО пройдет 26 ноября
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экстренное заседание совета Украина- НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет 26 ноября, сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
Ранее в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов сообщило, что встреча представителей НАТО и Украины
запланирована на следующий вторник в Брюсселе
на фоне удара новой российской ракетой.
"Мы инициировали заседание в формате Украина-НАТО. У нас уже дата - вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем пытаться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзниками наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - приводит слова Сибиги украинское издание "Общественное Новости"
По словам министра, на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания.
В четверг президент России Владимир Путин
сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске
был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР
промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.