https://ria.ru/20241122/ukraina-1985244213.html

В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"

В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"

Экстренное заседание совета Украина- НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:17

2024-11-22T17:17

2024-11-22T17:17

россия

украина

киев

андрей сибига

владимир путин

нато

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экстренное заседание совета Украина- НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет 26 ноября, сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Ранее в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов сообщило, что встреча представителей НАТО и Украины запланирована на следующий вторник в Брюсселе на фоне удара новой российской ракетой. "Мы инициировали заседание в формате Украина-НАТО. У нас уже дата - вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем пытаться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзниками наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - приводит слова Сибиги украинское издание "Общественное Новости" По словам министра, на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

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россия, украина, киев, андрей сибига, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", в мире