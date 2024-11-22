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Главы МИД Британии и Франции заявили о намерении поддержать Украину - РИА Новости, 22.11.2024
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13:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985179686.html
Главы МИД Британии и Франции заявили о намерении поддержать Украину
Главы МИД Британии и Франции заявили о намерении поддержать Украину - РИА Новости, 22.11.2024
Главы МИД Британии и Франции заявили о намерении поддержать Украину
Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро после ударов по территории РФ заявили о намерении сделать всё, что необходимо, для поддержки... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:03
2024-11-22T13:03
россия
украина
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро после ударов по территории РФ заявили о намерении сделать всё, что необходимо, для поддержки Украины. "Вместе с нашими союзниками мы сделаем всё, что необходимо, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для достижения справедливого и прочного мира", - написали министры в совместной статье для британской газеты i. Главы МИД двух стран вновь обвинили Россию в якобы создании прецедента по дестабилизации мирового порядка. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, великобритания, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Главы МИД Британии и Франции заявили о намерении поддержать Украину

Главы МИД Британии и Франции Лэмми и Барро заявили о намерении помочь Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро после ударов по территории РФ заявили о намерении сделать всё, что необходимо, для поддержки Украины.
"Вместе с нашими союзниками мы сделаем всё, что необходимо, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для достижения справедливого и прочного мира", - написали министры в совместной статье для британской газеты i.
Главы МИД двух стран вновь обвинили Россию в якобы создании прецедента по дестабилизации мирового порядка.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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