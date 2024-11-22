https://ria.ru/20241122/ukraina-1985139334.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.11.2024
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черкасской области в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:31
2024-11-22T10:31
2024-11-22T10:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкасской области в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в пятницу утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области и в Киеве. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на 10.22 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985119703.html
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В Черкасской области прогремели взрывы
"Общественное": в Черкасской области прогремели взрывы