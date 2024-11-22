https://ria.ru/20241122/ukraina-1985116104.html

СМИ: в Киеве началась паника из-за угрозы удара России

СМИ: в Киеве началась паника из-за угрозы удара России - РИА Новости, 22.11.2024

СМИ: в Киеве началась паника из-за угрозы удара России

В Киеве и рядах ВСУ царит паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, заявил австралийский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:57

2024-11-22T05:57

2024-11-22T12:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Киеве и рядах ВСУ царит паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, заявил австралийский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News."Очевидно, что на поле боя царит паника. <…> Но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев "не поддаваться панике", — сказал Джонсон.По его мнению, западные политики, в частности британские, в страхе перед ядерным ударом со стороны России стали осторожнее подбирать слова и открещиваться от действий Владимира Зеленского, одобрившего удары ВСУ вглубь России западными ракетами. Журналист отметил, что после изменения Путиным ядерной доктрины Лондон боится признаться, что именно его ракеты используют для атак на российских военных."Если вы из Европы, то это очень опасно. <…> У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США. Неприятно это слышать", — подвел итог журналист.В среду посольства США, Италии и Испании на Украине закрылись на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. МИД Украины ответил на это обвинением в адрес партнеров, заявив, что те занимаются "информационным нагнетанием".Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241122/rogov-1985109610.html

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россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины