https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113900.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства - РИА Новости, 22.11.2024

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства

Все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:53

2024-11-22T04:53

2024-11-22T04:53

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "Командиры (СБУ - ред.) полностью отчитываются западным спецслужбам… все начальники департамента, все заместители председателя и лично председатель (СБУ - ред.), они все напрямую работают со спецслужбами западных стран", - сказал собеседник агентства. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).

https://ria.ru/20241119/pytki-1984505286.html

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украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины