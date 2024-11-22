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Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства - РИА Новости, 22.11.2024
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04:53 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113900.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства - РИА Новости, 22.11.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства
Все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:53
2024-11-22T04:53
украина
донецкая народная республика
россия
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "Командиры (СБУ - ред.) полностью отчитываются западным спецслужбам… все начальники департамента, все заместители председателя и лично председатель (СБУ - ред.), они все напрямую работают со спецслужбами западных стран", - сказал собеседник агентства. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
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украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кому подотчетны руководители ведомства

Экс-сотрудник СБУ Мазур: руководители ведомства подотчетны спецслужбам Запада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур.
"Командиры (СБУ - ред.) полностью отчитываются западным спецслужбам… все начальники департамента, все заместители председателя и лично председатель (СБУ - ред.), они все напрямую работают со спецслужбами западных стран", - сказал собеседник агентства.
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19 ноября, 05:40
Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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