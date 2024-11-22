https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113480.html
Мирошник объяснил, кто ответствен за удары Украины по России
Мирошник объяснил, кто ответствен за удары Украины по России - РИА Новости, 22.11.2024
Мирошник объяснил, кто ответствен за удары Украины по России
Ответственность за удары ВСУ по России лежит на поставщиках дальнобойного вооружения Киеву, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:36
2024-11-22T04:36
2024-11-22T04:36
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Ответственность за удары ВСУ по России лежит на поставщиках дальнобойного вооружения Киеву, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Здесь ключевой вопрос - ответственность тех, кто предоставляет такого рода вооружение. Независимо от того, в чьих руках оно находится, оно управляется все равно тем, кто его передает. Американские дальнобойные вооружения все равно управляются американцами... Поэтому ответственность будет лежать на тех, кто предоставит такого рода вооружение. И втягивание их, вот эти процессы, ну, это просто шаг к новой эскалации", - заявил он. Он также отметил, что план ответа будет формироваться руководством страны и министерством обороны РФ. "Как и каким образом, это вопрос уже генерального штаба, это вопрос других структур, которые уже прописали свои сценарии, как именно будет реакция, если уже доказанные действия произойдут со стороны западников, которые идут сознательно на нарушение предупреждения", - пояснил он. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html
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россия, украина, киев, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мирошник объяснил, кто ответствен за удары Украины по России
Мирошник: ответственность за удары Украины по РФ лежит на поставщиках вооружения
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Ответственность за удары ВСУ по России лежит на поставщиках дальнобойного вооружения Киеву, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Здесь ключевой вопрос - ответственность тех, кто предоставляет такого рода вооружение. Независимо от того, в чьих руках оно находится, оно управляется все равно тем, кто его передает. Американские дальнобойные вооружения все равно управляются американцами... Поэтому ответственность будет лежать на тех, кто предоставит такого рода вооружение. И втягивание их, вот эти процессы, ну, это просто шаг к новой эскалации", - заявил он.
Он также отметил, что план ответа будет формироваться руководством страны и министерством обороны РФ.
"Как и каким образом, это вопрос уже генерального штаба, это вопрос других структур, которые уже прописали свои сценарии, как именно будет реакция, если уже доказанные действия произойдут со стороны западников, которые идут сознательно на нарушение предупреждения", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин
накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях
, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.