https://ria.ru/20241122/udmurtiya-1985286110.html

Бречалов призвал студентов, обучающихся в Москве, возвращаться в Удмуртию

Бречалов призвал студентов, обучающихся в Москве, возвращаться в Удмуртию - РИА Новости, 22.11.2024

Бречалов призвал студентов, обучающихся в Москве, возвращаться в Удмуртию

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с московскими студентами из региона призвал их после завершения обучения возвращаться на родину жить и работать. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:06

2024-11-22T21:06

2024-11-22T21:06

удмуртская республика

общество

москва

россия

ижевск

александр бречалов

высшая школа экономики (вшэ)

московский физико-технический институт

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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с московскими студентами из региона призвал их после завершения обучения возвращаться на родину жить и работать. "Становитесь хорошими специалистами и возвращайтесь в республику жить и работать. Сотни наших ребят учатся в разных городах страны. Это здорово, если молодые люди могут поступить в самые престижные вузы России, значит, у нас отличные учителя. Но после учебы надо возвращаться домой - развивать республику", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов рассказал, что на встрече с московскими студентами из региона поговорили о работе в республике, о мерах поддержки, которые предлагают новым специалистам удмуртские заводы, больницы, сельхозпредприятия, о том, что будут дальше строить в селах и городах, о грантах для своих проектов. "У ребят много вопросов, в том числе серьезных и острых - это здорово, значит, неравнодушны к своей земле. Много и классных инициатив. Предложили провести концерт студентов-музыкантов в честь 185-летия П.И. Чайковского в Москве, организовать встречу с Героем России Артуром Орловым, сегодня он руководит Движением Первых", - добавил Бречалов. В пресс-службе руководителя республики сообщают, что Бречалов встретился со студентами столичных вузов – уроженцами Удмуртии. В мероприятии приняли участие будущие инженеры, специалисты в сфере сельского хозяйства, педагоги, журналисты, экономисты, управленцы из ключевых учебных заведений страны: МГУ, Тимирязевской академии, МФТИ, Высшей школы экономики, МИСиС, Финансового университета при правительстве РФ и другие. "Вы сейчас живёте в Москве, но Удмуртия всегда рядом. Удмуртия с вами, когда вы наливаете себе молоко "Село зеленое" в утренний кофе. Она рядом с вами в общественном транспорте, потому что электродвигатели московских трамваев сделаны в Сарапуле. Считаю, что самая большая ценность нашей республики в людях, которые делают невероятные вещи. Есть исследование уровня счастья, так вот, как выяснилось, жители мегаполисов намного несчастнее тех, кто живёт в регионах. Люди в небольших городах умеют радоваться простым вещам, в которых видят ценность", - приводятся слова Бречалова. Глава региона рассказал студентам о себе, своём подходе к работе и обратил внимание на то, как меняется облик городов и районов Удмуртии, а также поделился планами развития Ижевска: строительство нового терминала аэропорта, реконструкция хоккейной арены "Ижсталь", благоустройство центра города. "Открытый разговор с главой продлился два часа, за которые участники смогли задать свои вопросы. Многие из них касались жизни в Удмуртии, куда молодые люди планируют вернуться после учёбы. Отдельно обсудили возможности по трудоустройству и прохождению практики в Удмуртии, а также перспективы ведения бизнеса в регионе и социальные проекты для республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что студенты предлагали и свои идеи. Третьекурсник Тимирязевской академии Роман Буранов рассказал, что запатентовал опытную модель чипа для контроля здоровья кроликов. Разработка помогает ветеринарам повышать экономическую эффективность сферы кролиководства и, как он надеется, будет полезна в сельском хозяйстве, в том числе и родного региона. Конечно, после полноценной практической апробации. Арина Теймурова, студентка РУДН, предложила запустить эксперимент по подготовке школьников Удмуртии к предметным олимпиадам. "В этом году мы перезапустили работу со студенческим землячеством в Москве. Проводим регулярные встречи-презентации на тему работы в Удмуртии в вузах столицы, мероприятия в постпредстве Удмуртии в Москве и на площадках партнёров абсолютно разного формата, которые выбирают, а часто и предлагают сами участники: деловые игры, экскурсии в компании, кинопоказы, книжные клубы, патриотические акции. Важно, чтобы наши девушки и молодые люди, приехавшие в мегаполис на учёбу, не теряли связи с малой родиной, чувствовали поддержку сообщества земляков. Но не менее важно и ценно, что многие из них стремятся независимо от планов по дальнейшему трудоустройству вносить свой вклад в развитие и благополучие родной республики", - цитирует пресс-служба постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ Дарью Сунцову. В пресс-службе рассказали, что студенты спросили Бречалова, чем они могли быть полезными родной республике, учась в Москве. "Как минимум повышать её известность. Ижевск - в топ-3 городов по выбору молодых туристов, наверняка среди ваших знакомых, однокурсников, соседей по общежитию есть те, кому будет интересно узнать про неё больше и приехать посмотреть своими глазами", - ответил им Бречалов. По данным пресс-службы, были заданы и острые вопросы. Так, студент Высшей школы экономики Михаил Салтыков выразил недовольство общественным транспортом в Глазове. Александр Бречалов подтвердил, что проблемы с общественным транспортом есть, много обращений поступало до реформы. "Сейчас сообщений о нарушении расписания единицы. Тем не менее берём этот вопрос на контроль", - ответил он. "Локацию для встречи – штаб-квартиру "ВКонтакте" – выбрали не случайно. Холдинг VK поддерживает многие инициативы Удмуртской Республики. Так, проект VK Места помог рассказать о достопримечательностях Удмуртии на аудиторию более 20 млн человек, а конкурс "Выходные в XIX веке на родине П.И. Чайковского" привлёк почти 5000 участников при поддержке социальной сети VK. В планах большое партнерство Удмуртской Республики с VK по поддержке юбилейного года П.И. Чайковского", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241118/udmurtiya-1984450568.html

https://ria.ru/20241115/brechalov-1983965692.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, ижевск, александр бречалов, высшая школа экономики (вшэ), московский физико-технический институт, мисис