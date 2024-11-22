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Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 22.11.2024 (обновлено: 15:33 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html
Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске
Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске - РИА Новости, 22.11.2024
Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске
Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:44
2024-11-22T15:33
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник"."Двадцать первого ноября 2024 года &lt;...&gt; Вооруженные cилы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции. В Минобороны подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html
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россия, днепропетровск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Безопасность
Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске

Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" цели в Днепропетровске

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник".
"Двадцать первого ноября 2024 года <...> Вооруженные cилы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
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Вчера, 14:28
В Минобороны подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.
Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.
Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскБезопасность
 
 
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