Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске
Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" цели в Днепропетровске
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник".
"Двадцать первого ноября 2024 года <...> Вооруженные cилы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
В Минобороны подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.
Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.
Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
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