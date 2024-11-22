https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html

Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске

Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске - РИА Новости, 22.11.2024

Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске

Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:44

2024-11-22T14:44

2024-11-22T15:33

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник"."Двадцать первого ноября 2024 года <...> Вооруженные cилы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции. В Минобороны подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.

https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html

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Варвара Скокшина

россия, днепропетровск, безопасность