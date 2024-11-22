https://ria.ru/20241122/udar-1985106751.html

Страны НАТО пропустили давно ожидаемый удар

Страны НАТО пропустили давно ожидаемый удар - РИА Новости, 22.11.2024

Страны НАТО пропустили давно ожидаемый удар

Не успели натовцы объявить о разрешении Киеву дальнобойных ударов по России, как в Балтийском море один за другим начались повреждения оптоволоконных кабелей,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:00

2024-11-22T08:00

2024-11-22T10:56

россия

балтийское море

финляндия

дмитрий песков

жозеп боррель

нато

евросоюз

северный поток

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Не успели натовцы объявить о разрешении Киеву дальнобойных ударов по России, как в Балтийском море один за другим начались повреждения оптоволоконных кабелей, проложенных по дну и передающих жизненно важную информацию между странами Североатлантического альянса. Совпадение, конечно, ничего более. "Бывают странные сближенья", как сказал бы поэт.Воскресным утром из строя вышел подводный кабель, соединяющий Литву со шведским островом Готланд. Информационное взаимодействие нового (Швеция) и подержанного (Литва) членов Североатлантического альянса оказалось затруднено.В ночь на понедельник оказался перерезан 1200-километровый подводный кабель, протянувшийся по дну Балтики от Германии до еще одного натовского новобранца — Финляндии. Тут интересно то, что он расположен рядом с газопроводом "Северный поток — 2" и является единственным средством оптоволоконной связи Финляндии с Центральной Европой.Хозяева и обслуживающий персонал кабелей уверены, что вмешательство было рукотворным, намекают на возможную диверсию и усиленно кивают на Россию и Китай. Подсовывают уже даже какое-то китайское судно, которым управлял якобы выходец из России: мол, этот корабль тусовался в районе повреждений кабелей.Однако по плотности судоходства Балтийское море — это примерно как Тверская улица в шесть часов вечера. Чей там был корабль, были ли на нем водолазы и баловались ли они с кабелем, а может, судно просто якорь по дну неаккуратно проволокло (были уже такие прецеденты) — раскрыть тайну поломки кабелей не представляется возможным.Могли похулиганить украинцы — мы же знаем, что у них есть чудо-водолазы, сумевшие взорвать "Северный поток — 2". Могли приплыть откуда-нибудь боевые дельфины, мало ли что. Некоторые верят в кракена, живущего на дне моря.Все попытки притянуть сюда Россию следует решительно отвергнуть. "Абсурдными и смехотворными" назвал эти обвинения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.С ним внезапно солидаризировался Жозеп Боррель. "Мы не можем ни на кого показывать пальцем, — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам. — С моей стороны было бы безответственно приписывать этот инцидент или аварию кому-то конкретно".Ну вот и чудненько. Остается вопрос, а куда же глядели натовцы, буквально нашпиговавшие Балтийское море своими военными кораблями. Дело в том, что год назад, когда одновременно были выведены из строя газопровод Balticconnector и кабель связи между Эстонией и Финляндией, руководство альянса приказало усилить патрулирование в Балтийском и Северном морях. Они уже давно опасались повреждений подводной инфраструктуры.Понятно, что подобные поломки могут стать чудовищным ударом по европейской экономике и жизни обычных европейцев. Однако еще больше руководство альянса тревожил военный аспект проблемы. Оптоволокно активно используется натовскими военными для обмена информацией. Вывод из строя даже одного кабеля в нужный момент способен подорвать взаимодействие в рядах альянса. И как тогда приказы пересылать? Голубиной почтой?Поломка подводных кабелей между Египтом и Италией в 2008 году привела к сбоям в системе связи американских военных с натовскими контингентами в Европе и Азии. Американцы сами признали, что тогда число вылетов американских беспилотников в Ирак упало на порядок.А теперь, как можно судить по учениям и промывке мозгов населению, натовцы всерьез собираются повоевать с Россией. Но это означает необходимость постоянного обмена информацией между американцами и европейцами. В этот момент подводные кабели становятся очень большой болевой точкой. Тысячи километров, большая глубина — как ты там за всем уследишь?Пока, как видим, усиленное патрулирование натовцев на Балтике ни к чему не привело — поди угадай, в какой точке на кабель будет осуществлено воздействие. Симметричного ответа у альянса на эти неприятности тоже нет.Больше всего из-за кабелей волнуются в Британии. Это понятно — остров буквально опутан подводными сетями. Банковские транзакции, интернет, электричество, те же газопроводы — под ударом находится практически вся инфраструктура страны. Ну и военная составляющая тут, разумеется, тоже важна. Без подводного оптоволокна и флот, и армия, и авиация его величества в момент ослепнут и оглохнут.Поэтому в те дни, когда на Балтике рвались кабели, британцы устроили настоящую охоту на российское научно-исследовательское судно "Янтарь", которое мирно шло по своим делам в нескольких десятках километрах от берегов Альбиона. Были подняты в воздух самолет-разведчик и истребители, вышли в море военные корабли. Паника была выше крыши. Наш корабль спокойно проследовал дальше, англичане остались трястись от страха, местные таблоиды разогнали зраду про "русский саботаж".Истерики наших противников вполне понятны — более уязвимой зоны в их военных планах просто нет. Проблемы с кабелями особенно коварны тем, что найти их виновников практически невозможно, а значит, и о возмездии можно даже не мечтать. Кому наносить ответный удар? Да и был ли вообще виновник? Может, был, да давно уже сплыл.Непонятно другое — как можно с такими зияющими пробелами в подготовке даже мечтать о том, чтобы всерьез воевать против России.

https://ria.ru/20241121/kabel-1984964305.html

https://ria.ru/20241120/kabel-1984864768.html

https://ria.ru/20241120/podryv-1984786862.html

https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html

https://ria.ru/20241120/nato-1984921076.html

https://ria.ru/20241121/finlyandiya-1985027504.html

россия

балтийское море

финляндия

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россия, балтийское море, финляндия, дмитрий песков, жозеп боррель, нато, евросоюз, северный поток, кабель