https://ria.ru/20241122/ubiystvo-1985124299.html
В Иркутской области пациент зарезал фельдшера
В Иркутской области пациент зарезал фельдшера - РИА Новости, 22.11.2024
В Иркутской области пациент зарезал фельдшера
Вахтовик в Казачинского-Ленском районе зарезал фельдшера, который ехал с ним на машине скорой помощи в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:05
2024-11-22T09:05
2024-11-22T11:26
происшествия
иркутская область
забайкальский край
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Вахтовик в Казачинского-Ленском районе зарезал фельдшера, который ехал с ним на машине скорой помощи в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента. "Тот ударил его ножом в грудь, попытался попасть к водителю. Сделать это не удалось, и мужчина сбежал… Фельдшер Александр Вячеславович Печелатов погиб", - написал Кобзев в Telegram-канале. Кобзев отметил, что личность нападавшего установлена, это уроженец Забайкальского края. Предварительно, мужчина двинулся в сторону поселка Жигалово. СК сообщает, что по факту убийства 35-летнего фельдшера заведено уголовное дело по статье об убийстве.
https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html
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происшествия, иркутская область, забайкальский край, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Забайкальский край, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области пациент зарезал фельдшера
В Иркутской области пациент зарезал фельдшера, который ехал с ним в больницу