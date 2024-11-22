https://ria.ru/20241122/tusk-1985194226.html

Конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил Туск

Конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил Туск - РИА Новости, 22.11.2024

Конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил Туск

Вооруженный конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед делегацией Союза польских учителей. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:54

2024-11-22T13:54

2024-11-22T13:54

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ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед делегацией Союза польских учителей. "Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем", - сказал Туск. При этом он заявил, что видит угрозу "глобального конфликта". "Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте", - сказал польский премьер. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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в мире, украина, россия, польша, дональд туск, владимир путин