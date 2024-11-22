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Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры - РИА Новости, 22.11.2024
Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:06
2024-11-22T16:06
2024-11-22T17:29
культура
николай цискаридзе
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большой театр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры."Я уверен, что это должно быть серьезное государственное решение — поставить границу цен на билеты в государственные театры", — заявил артист, отвечая на вопрос, как он решил бы проблему с ценами на представления балета "Щелкунчик", если бы возглавлял Большой театр.Цискаридзе подчеркнул, что речь идет не о коммерческих мероприятиях, а именно о государственных, и привел в пример ГОСТ в отношении цен на билеты в советское время. При этом он подчеркнул, что попасть в Большой театр 31 декабря всегда было невозможно, однако спектакли в ноябре и начале декабря не должны стоить столько же, сколько в предпраздничные и новогодние дни. Кроме того, артист не поддержал введение именных билетов в театры. "Я не верю в эту систему — это во-первых. Во-вторых, это очень усложняет проход в театр", — добавил он. Ранее Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность. На сегодняшний день на сайте Большого театра пока не появилось расписание представлений спектакля "Щелкунчик" в декабре 2024 года и январе 2025-го. В кассах Большого театра рассказали РИА Новости, что цены на все билеты поднялись в 2-2,5 раза.
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николай цискаридзе, россия, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Николай Цискаридзе, Россия, Большой театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры.
«
"Я уверен, что это должно быть серьезное государственное решение — поставить границу цен на билеты в государственные театры", — заявил артист, отвечая на вопрос, как он решил бы проблему с ценами на представления балета "Щелкунчик", если бы возглавлял Большой театр.
Цискаридзе подчеркнул, что речь идет не о коммерческих мероприятиях, а именно о государственных, и привел в пример ГОСТ в отношении цен на билеты в советское время. При этом он подчеркнул, что попасть в Большой театр 31 декабря всегда было невозможно, однако спектакли в ноябре и начале декабря не должны стоить столько же, сколько в предпраздничные и новогодние дни.
Кроме того, артист не поддержал введение именных билетов в театры.
"Я не верю в эту систему — это во-первых. Во-вторых, это очень усложняет проход в театр", — добавил он.
Ранее Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность. На сегодняшний день на сайте Большого театра пока не появилось расписание представлений спектакля "Щелкунчик" в декабре 2024 года и январе 2025-го. В кассах Большого театра рассказали РИА Новости, что цены на все билеты поднялись в 2-2,5 раза.