https://ria.ru/20241122/tsiskaridze-1985228383.html

Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры

Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры - РИА Новости, 22.11.2024

Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:06

2024-11-22T16:06

2024-11-22T17:29

культура

николай цискаридзе

россия

большой театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры."Я уверен, что это должно быть серьезное государственное решение — поставить границу цен на билеты в государственные театры", — заявил артист, отвечая на вопрос, как он решил бы проблему с ценами на представления балета "Щелкунчик", если бы возглавлял Большой театр.Цискаридзе подчеркнул, что речь идет не о коммерческих мероприятиях, а именно о государственных, и привел в пример ГОСТ в отношении цен на билеты в советское время. При этом он подчеркнул, что попасть в Большой театр 31 декабря всегда было невозможно, однако спектакли в ноябре и начале декабря не должны стоить столько же, сколько в предпраздничные и новогодние дни. Кроме того, артист не поддержал введение именных билетов в театры. "Я не верю в эту систему — это во-первых. Во-вторых, это очень усложняет проход в театр", — добавил он. Ранее Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность. На сегодняшний день на сайте Большого театра пока не появилось расписание представлений спектакля "Щелкунчик" в декабре 2024 года и январе 2025-го. В кассах Большого театра рассказали РИА Новости, что цены на все билеты поднялись в 2-2,5 раза.

https://ria.ru/20241104/tseny-1981831990.html

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николай цискаридзе, россия, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой