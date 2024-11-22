https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985123448.html
Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу
Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу - РИА Новости, 22.11.2024
Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу
Циклон "Каэтано" атакует в субботу московский регион, выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров, его высота составит от... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:52
2024-11-22T08:52
2024-11-22T08:52
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можайск
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Циклон "Каэтано" атакует в субботу московский регион, выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров, его высота составит от четырех до шести сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном "Каэтано" с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады – выпадет в переводе на воду 9-11 миллиметров осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж – в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит четыре-шесть сантиметров, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября", - рассказал синоптик. Специалист добавил, что на востоке, юге и севере Подмосковья высота снежного покрова составит от одного до пяти сантиметров, а вот на западе – в районе Можайска, Рузы, Волоколамска вырастут сугробы высотой 9-14 сантиметров, которые продержатся до весны. "Температура воздуха в сумерках в Москве около 0, днем 0 - плюс 2. С наступлением сумерек снегопады закончатся", - пояснил Тишковец.
https://ria.ru/20241122/moskva-1985123127.html
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москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Можайск, Евгений Тишковец, Погода
Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу
Тишковец: циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу