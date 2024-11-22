https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985123448.html

Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу

Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу - РИА Новости, 22.11.2024

Циклон "Каэтано" атакует московский регион в субботу

Циклон "Каэтано" атакует в субботу московский регион, выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров, его высота составит от... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:52

2024-11-22T08:52

2024-11-22T08:52

москва

московская область (подмосковье)

можайск

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977944037_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9460c9d9ed84e2aace84831337c72722.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Циклон "Каэтано" атакует в субботу московский регион, выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров, его высота составит от четырех до шести сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном "Каэтано" с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады – выпадет в переводе на воду 9-11 миллиметров осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж – в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит четыре-шесть сантиметров, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября", - рассказал синоптик. Специалист добавил, что на востоке, юге и севере Подмосковья высота снежного покрова составит от одного до пяти сантиметров, а вот на западе – в районе Можайска, Рузы, Волоколамска вырастут сугробы высотой 9-14 сантиметров, которые продержатся до весны. "Температура воздуха в сумерках в Москве около 0, днем 0 - плюс 2. С наступлением сумерек снегопады закончатся", - пояснил Тишковец.

https://ria.ru/20241122/moskva-1985123127.html

https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html

москва

московская область (подмосковье)

можайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода