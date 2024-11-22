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В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона - РИА Новости, 22.11.2024
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08:29 22.11.2024 (обновлено: 10:48 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:29
2024-11-22T10:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, от падения деревьев пострадали четыре человека", — уточнил собеседник агентства.Среди пострадавших три женщины и один мужчина.Накануне в Москве дул штормовой ветер. Его скорость достигла максимума в аэропорту "Домодедово" — 23 метра в секунду.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона

В Москве четыре человека пострадали при падении деревьев из-за мощного циклона

© РИА НовостиМесто падения деревьев во время мощного циклона в Москве. 22 ноября 2024
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, от падения деревьев пострадали четыре человека", — уточнил собеседник агентства.
Среди пострадавших три женщины и один мужчина.
Накануне в Москве дул штормовой ветер. Его скорость достигла максимума в аэропорту "Домодедово" — 23 метра в секунду.
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