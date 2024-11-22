https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:29
2024-11-22T08:29
2024-11-22T10:48
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происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, от падения деревьев пострадали четыре человека", — уточнил собеседник агентства.Среди пострадавших три женщины и один мужчина.Накануне в Москве дул штормовой ветер. Его скорость достигла максимума в аэропорту "Домодедово" — 23 метра в секунду.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
В Москве четыре человека пострадали при падении деревьев из-за мощного циклона
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве несколько человек получили травмы при падении деревьев во время прохождения мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, от падения деревьев пострадали четыре человека", — уточнил собеседник агентства.
Среди пострадавших три женщины и один мужчина.
Накануне в Москве дул штормовой ветер. Его скорость достигла максимума в аэропорту "Домодедово" — 23 метра в секунду.