https://ria.ru/20241122/trevoga-1985253325.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.11.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в пятницу на Винницкую, Харьковскую и Полтавскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:00

2024-11-22T18:00

2024-11-22T18:00

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в пятницу на Винницкую, Харьковскую и Полтавскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит более получаса. В 17.52 мск тревогу объявили в Харьковской и Винницкой областях. Ранее тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской и Сумской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html

https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html

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украина

винницкая область

харьковская область

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в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, винницкая область, харьковская область