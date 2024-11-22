https://ria.ru/20241122/trevoga-1985253325.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.11.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в пятницу на Винницкую, Харьковскую и Полтавскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:00
2024-11-22T18:00
2024-11-22T18:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в пятницу на Винницкую, Харьковскую и Полтавскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит более получаса. В 17.52 мск тревогу объявили в Харьковской и Винницкой областях. Ранее тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской и Сумской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Винницкая область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу