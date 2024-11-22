https://ria.ru/20241122/trek-1985179016.html

Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3

Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 - РИА Новости, 22.11.2024

Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3

Это первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3, новые композиции будут выходить каждую неделю. Трек доступен пользователям VK Музыки, новогодняя РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:59

2024-11-22T12:59

2024-11-22T12:59

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Это первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3, новые композиции будут выходить каждую неделю. Трек доступен пользователям VK Музыки, новогодняя подборка спродюсирована VK Records.Группа ХЛЕБ объявила о желании записать фит с Артуром Пирожковым в своём сообществе ВКонтакте. Артисты опубликовали видео, в котором рассказали о мечте и попросили поклонников активно тегать Александра Ревву в комментариях. Они добавили, что группа и певец буквально созданы, чтобы поработать вместе, и даже придумали название дуэта — "Углеводное окно".Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заметил активность фанатов ХЛЕБА и не смог остаться в стороне. В шоу "Кстати" артист подтвердил сотрудничество и обсудил с ведущими оригинальный хит. По словам Александра, этот трек предложили взять участники группы, молодые артисты с интересным звучанием. Певец отметил, что сам любит "Холодную луну" с 1990-х."В песне есть голос Пирожкова и неповторимый стиль группы ХЛЕБ, а всё вместе — это драйв, позитив и много-много танцев! Я доверился группе, их вкусу и видению, дал им энергию, свой неповторимый вокал и зарядил на творчество. (Смеётся.) Остальное они сделали сами. Думаю, именно в этом будет заключаться успех и изюминка творения", — поделился Александр Ревва."Мы готовились к записи этой песни с 2003 года, когда увидели в финале Высшей лиги КВН Александра Ревву. У нас тогда ещё не было группы и вообще мы втроём не были знакомы, но верили, что с этим парнем сваришь ещё какую кашу! Вам стоит послушать наш кавер, потому что он уникален. Больше никто в мире не сможет так исполнить этот трек", — сказали участники группы ХЛЕБ.Оригинальный трек "Холодная луна" вышел в 1997 году и прошёл проверку временем. Коллаборация Артура Пирожкова и группы ХЛЕБ — яркое тому подтверждение. Поклонники артистов услышат знакомую песню в новом звучании. Для взрослой аудитории это будет погружение в воспоминания, для молодых — интересный кавер на ретрохит.Фит вышел в рамках ежегодного проекта VK ПОД ШУБОЙ 3. Любимые артисты объединятся в неожиданные дуэты и представят знакомую классику в новом исполнении. Трансляция праздничного шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 состоится 27 декабря на VK Видео.Новогоднее шоу VK ПОД ШУБОЙ впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Илья Соболев и другие артисты.

https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html

https://ria.ru/20240926/videoservisy-1974808646.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, александр ревва, клава кока, музыка