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Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 - РИА Новости, 22.11.2024
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12:59 22.11.2024
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Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3
Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 - РИА Новости, 22.11.2024
Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3
Это первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3, новые композиции будут выходить каждую неделю. Трек доступен пользователям VK Музыки, новогодняя РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:59
2024-11-22T12:59
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Это первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3, новые композиции будут выходить каждую неделю. Трек доступен пользователям VK Музыки, новогодняя подборка спродюсирована VK Records.Группа ХЛЕБ объявила о желании записать фит с Артуром Пирожковым в своём сообществе ВКонтакте. Артисты опубликовали видео, в котором рассказали о мечте и попросили поклонников активно тегать Александра Ревву в комментариях. Они добавили, что группа и певец буквально созданы, чтобы поработать вместе, и даже придумали название дуэта — "Углеводное окно".Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заметил активность фанатов ХЛЕБА и не смог остаться в стороне. В шоу "Кстати" артист подтвердил сотрудничество и обсудил с ведущими оригинальный хит. По словам Александра, этот трек предложили взять участники группы, молодые артисты с интересным звучанием. Певец отметил, что сам любит "Холодную луну" с 1990-х."В песне есть голос Пирожкова и неповторимый стиль группы ХЛЕБ, а всё вместе — это драйв, позитив и много-много танцев! Я доверился группе, их вкусу и видению, дал им энергию, свой неповторимый вокал и зарядил на творчество. (Смеётся.) Остальное они сделали сами. Думаю, именно в этом будет заключаться успех и изюминка творения", — поделился Александр Ревва."Мы готовились к записи этой песни с 2003 года, когда увидели в финале Высшей лиги КВН Александра Ревву. У нас тогда ещё не было группы и вообще мы втроём не были знакомы, но верили, что с этим парнем сваришь ещё какую кашу! Вам стоит послушать наш кавер, потому что он уникален. Больше никто в мире не сможет так исполнить этот трек", — сказали участники группы ХЛЕБ.Оригинальный трек "Холодная луна" вышел в 1997 году и прошёл проверку временем. Коллаборация Артура Пирожкова и группы ХЛЕБ — яркое тому подтверждение. Поклонники артистов услышат знакомую песню в новом звучании. Для взрослой аудитории это будет погружение в воспоминания, для молодых — интересный кавер на ретрохит.Фит вышел в рамках ежегодного проекта VK ПОД ШУБОЙ 3. Любимые артисты объединятся в неожиданные дуэты и представят знакомую классику в новом исполнении. Трансляция праздничного шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 состоится 27 декабря на VK Видео.Новогоднее шоу VK ПОД ШУБОЙ впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Илья Соболев и другие артисты.
https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html
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вконтакте, александр ревва, клава кока, музыка
ВКонтакте, Александр Ревва, Клава Кока, Музыка

Вышел первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3

© iStock.com / AlmajeДевушка слушает музыку в наушниках
Девушка слушает музыку в наушниках - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© iStock.com / Almaje
Девушка слушает музыку в наушниках
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Это первый трек из новогоднего музыкального шоу VK ПОД ШУБОЙ 3, новые композиции будут выходить каждую неделю. Трек доступен пользователям VK Музыки, новогодняя подборка спродюсирована VK Records.
Группа ХЛЕБ объявила о желании записать фит с Артуром Пирожковым в своём сообществе ВКонтакте. Артисты опубликовали видео, в котором рассказали о мечте и попросили поклонников активно тегать Александра Ревву в комментариях. Они добавили, что группа и певец буквально созданы, чтобы поработать вместе, и даже придумали название дуэта — "Углеводное окно".
© Фото : ВКонтактеVK ПОД ШУБОЙ 3
VK ПОД ШУБОЙ 3 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : ВКонтакте
VK ПОД ШУБОЙ 3
Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заметил активность фанатов ХЛЕБА и не смог остаться в стороне. В шоу "Кстати" артист подтвердил сотрудничество и обсудил с ведущими оригинальный хит. По словам Александра, этот трек предложили взять участники группы, молодые артисты с интересным звучанием. Певец отметил, что сам любит "Холодную луну" с 1990-х.
"В песне есть голос Пирожкова и неповторимый стиль группы ХЛЕБ, а всё вместе — это драйв, позитив и много-много танцев! Я доверился группе, их вкусу и видению, дал им энергию, свой неповторимый вокал и зарядил на творчество. (Смеётся.) Остальное они сделали сами. Думаю, именно в этом будет заключаться успех и изюминка творения", — поделился Александр Ревва.
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"Мы готовились к записи этой песни с 2003 года, когда увидели в финале Высшей лиги КВН Александра Ревву. У нас тогда ещё не было группы и вообще мы втроём не были знакомы, но верили, что с этим парнем сваришь ещё какую кашу! Вам стоит послушать наш кавер, потому что он уникален. Больше никто в мире не сможет так исполнить этот трек", — сказали участники группы ХЛЕБ.
Оригинальный трек "Холодная луна" вышел в 1997 году и прошёл проверку временем. Коллаборация Артура Пирожкова и группы ХЛЕБ — яркое тому подтверждение. Поклонники артистов услышат знакомую песню в новом звучании. Для взрослой аудитории это будет погружение в воспоминания, для молодых — интересный кавер на ретрохит.
Фит вышел в рамках ежегодного проекта VK ПОД ШУБОЙ 3. Любимые артисты объединятся в неожиданные дуэты и представят знакомую классику в новом исполнении. Трансляция праздничного шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 состоится 27 декабря на VK Видео.
Новогоднее шоу VK ПОД ШУБОЙ впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Илья Соболев и другие артисты.
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