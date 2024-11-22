https://ria.ru/20241122/tramp-1985291954.html

Штаб Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе

Штаб Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе - РИА Новости, 22.11.2024

Штаб Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе

Штаб победившего на выборах президента США Дональда Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе, заявив, что все... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:07

2024-11-22T22:07

2024-11-22T22:07

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Штаб победившего на выборах президента США Дональда Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе, заявив, что все уголовные дела против политика теперь уничтожены. "Все фиктивные юридические атаки против президента Трампа теперь разрушены", - говорится в заявлении штаба политика. Там приветствовали решение суда Нью-Йорка, назвав его победой и подчеркнув, что американцы на выборах дали Трампу мандат на возвращение в Белый дом и избавление от "оставшихся в рамках "охоты на ведьм" дел". Суд в Нью-Йорке ранее отложил приговор по делу против Трампа о выплате порноактрисе, чтобы защита политика могла обжаловать обвинительный вердикт. Прокуратура, как сообщалось, согласилась с необходимостью отложить намеченный на 26 ноября приговор, указывая, что его вряд ли вынесут во время президентского срока Трампа, но просила не прекращать дело против политика. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Перспективы вынесения обвинительных приговоров при этом в связи с будущим занятием должности не высоки, поскольку продолжение разбирательств может быть расценено как воспрепятствование деятельности президента. По двум из четырех дел Трамп может помиловать себя.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization