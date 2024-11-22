https://ria.ru/20241122/tramp-1985262121.html

Суд отложил дело против Трампа о выплате порноактрисе

Суд отложил дело против Трампа о выплате порноактрисе - РИА Новости, 22.11.2024

Суд отложил дело против Трампа о выплате порноактрисе

Суд в Нью-Йорке отложил приговор по делу против победившего на выборах президента США Дональда Трампа о выплате порноактрисе, чтобы защита политика могла... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:50

2024-11-22T18:50

2024-11-22T19:09

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отложил приговор по делу против победившего на выборах президента США Дональда Трампа о выплате порноактрисе, чтобы защита политика могла обжаловать обвинительный вердикт, говорится в решении инстанции."Суд постановил удовлетворить ходатайства о переносе приговора", - отмечается в документе.Как уточняется в постановлении, суд согласился дать возможность защите Трампа обжаловать вердикт. До 2 декабря адвокаты политика должны подать свое ходатайство, до 9 декабря прокуратура должна ответить на него, говорится в документе.Прокуратура, как сообщалось, согласилась с необходимостью отложить намеченный на 26 ноября приговор, указывая, что его вряд ли вынесут во время президентского срока Трампа, но просила не прекращать дело против политика.Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности.Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Перспективы вынесения обвинительных приговоров при этом в связи с будущим занятием должности не высоки, поскольку продолжение разбирательств может быть расценено как воспрепятствование деятельности президента. По двум из четырех дел Трамп может помиловать себя.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html

https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization