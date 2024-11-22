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Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение - РИА Новости, 22.11.2024
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11:32 22.11.2024 (обновлено: 13:59 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение - РИА Новости, 22.11.2024
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение
Девочку, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких девочек в Тольятти, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:32
2024-11-22T13:59
происшествия
тольятти
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Девочку, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких девочек в Тольятти, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на время следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Ее поместили на время предварительного следствия в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", - сказал собеседник агентства. По данным следователей, вечером 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти были обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что родителей двух убитых девочек в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя. Мужчина бил женщину и изменял ей, однако позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь, тела девочек нашла их 10-летняя сестра. Тринадцатилетняя девочка дала признательные показания правоохранительным органам. Другой источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.
https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977074169.html
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происшествия, тольятти
Происшествия, Тольятти
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение

Источник: подозреваемую в убийстве сестер в Тольятти поместили в спецучреждение

Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Девочку, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких девочек в Тольятти, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на время следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ее поместили на время предварительного следствия в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", - сказал собеседник агентства.
По данным следователей, вечером 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти были обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что родителей двух убитых девочек в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя. Мужчина бил женщину и изменял ей, однако позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь, тела девочек нашла их 10-летняя сестра. Тринадцатилетняя девочка дала признательные показания правоохранительным органам.
Другой источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек
8 октября, 23:58
 
ПроисшествияТольятти
 
 
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