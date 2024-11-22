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Самарский губернатор обсудил работу с новым региональным оператором по ТКО

Самарский губернатор обсудил работу с новым региональным оператором по ТКО - РИА Новости, 22.11.2024

Самарский губернатор обсудил работу с новым региональным оператором по ТКО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с руководством компании "Экология" - новым регоператором по обращению с твердыми коммунальными... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:13

2024-11-22T21:13

2024-11-22T21:13

самарская область

вячеслав федорищев

россия

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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с руководством компании "Экология" - новым регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - обсудил работу предприятия и повышение качества услуг, сообщила пресс-служба правительства региона. В августе Федорищев инициировал смену регоператора по обращению с ТКО из-за многочисленных жалоб жителей на неудовлетворительную работу компании-подрядчика. С 1 ноября новым регоператором стала государственная компания "Экология". "Работу нового регионального оператора мы анализируем каждый день вместе с коллегами из правительства области и центра управления регионом, который очень оперативно проблемы жителей информационно сопровождает. Первые недели были достаточно сложными... Знаю, что вы фиксируете определенное противодействие со стороны хозяйствующих субъектов, которые по разным причинам не способствуют улучшениям в этой сфере. Вместе с тем, ситуация налаживается, управляется", - сказал Федорищев на встрече. Губернатор отметил, что необходимо быстро установить новые контейнерные площадки и обеспечить максимальное качество вывоза мусора, порядок вокруг всех площадок. Одной из ключевых задач является разработка новой территориальной схемы обращения с отходами. Прежний регоператор не выстроил правильную логистику, заявил Федорищев. Представители регоператора рассказали, что вначале трудности возникли при проведении торгов по транспортировке мусора. Во время аукциона в Федеральную антимонопольную службу поступили многочисленные жалобы от субъектов, которые не претендовали на исполнение услуги. "Чтобы с 1 ноября мы начали услугу оказывать, была проведена работа по заключению договоров другой формы - аренда транспорта с экипажем... Сейчас работа по заключению договоров на транспортировку продолжается - идут аукционные процедуры, проводятся торги по территориям, как и положено по законодательству", - сообщила исполнительный директор регоператора Екатерина Луценко. Что касается логистики отходов, то у регоператора уже есть понимание, как нужно перестроить маршруты. "Есть выводы, которые мы уже применяем. В том числе, это касается транспортировки мусора, понимания того, как это сделать лучше, качественнее ... Обнаружили маршруты, которые предыдущий региональный оператор пропустил", - сказала заместитель гендиректора Екатерина Циркун.

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самарская область, вячеслав федорищев, россия