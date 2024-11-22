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СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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11:09 22.11.2024 (обновлено: 15:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/telegraph-1985147130.html
СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:09
2024-11-22T15:43
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph."Зеленский &lt;…&gt; хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", — говорится в материале.Как указали журналисты, с ноября этого года украинский политик перестал придерживаться своих максималистских идей по завершению боевых действий и возвращению территорий через силу.Обозреватели связывают такие перемены в поведении Зеленского с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.В среду Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военными методами. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985131860.html
https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине

Telegraph заметила изменения в риторике Зеленского о конфликте на Украине

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине, пишет Telegraph.
«
"Зеленский <…> хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", — говорится в материале.
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Обозреватели связывают такие перемены в поведении Зеленского с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В среду Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военными методами. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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