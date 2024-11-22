https://ria.ru/20241122/teatr-1985169243.html

Башмет прокомментировал новые правила продажи билетов

Башмет прокомментировал новые правила продажи билетов - РИА Новости, 22.11.2024

Башмет прокомментировал новые правила продажи билетов

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного Симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет прокомментировал РИА Новости новые правила... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:28

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного Симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет прокомментировал РИА Новости новые правила продажи билетов в театры и на концерты в Москве.Дирижер уверен, что "очень скоро они станут для нас привычными и удобными"."Важно, что одновременно решается проблема безопасности зрителей при проведение культурных мероприятий и масса вопросов, связанных непосредственно с самой продажей билетов посетителям, которые приходят в концертные залы и театры. В том же Большом театре, в Театре Вахтангова подобные правила уже действуют", - заявил РИА Новости Юрий Башмет .Он предполагает, что в первое время может потребоваться больше дополнительных усилий от концертных и театральных площадок, а зрителям нужно будет привыкнуть к новому порядку. "Но фактически эта система даже проще, чем знакомые всем процессы покупки авиа- или железнодорожных билетов: есть заметно больше вариантов документов, которые можно использовать", - пояснил дирижер.Плюс еще и в том, что есть время, чтобы проверить и понять, как все будет работать и поправить какие-то моменты, если это будет необходимо. Ведь правила начнут действовать с 15 марта 2025 года."Мы по-прежнему будем с нетерпением ждать наших зрителей и дарить им яркие впечатления. Я уверен, что именно ради этих эмоций, погружения в мир музыки и покупаются билеты на концерты и в театры", - сказал Башмет.Столичный департамент культуры обновил правила приобретения билетов на концерты и спектакли в подведомственных залах и театрах. С 15 марта 2025 года для покупки придется предъявить один из подтверждающих личность документов, например, паспорт, водительское удостоверение, соцкарту москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение. Их же проверят и при посещении мероприятия - вместе с билетом. Новые правила позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу.

https://ria.ru/20241113/bashmet-1983598745.html

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Мария Селиванова

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