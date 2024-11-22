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Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 22.11.2024
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18:57 22.11.2024 (обновлено: 21:04 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:57
2024-11-22T21:04
нижний тагил
россия
дмитрий медведев
уралвагонзавод
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рабочая поездка в Нижний Тагил. Посещение АО "Концерн "Уралвагонзавод", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте" и опубликовал видео посещения.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html
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нижний тагил, россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод
Нижний Тагил, Россия, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

Дмитрий Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского". 22 ноября 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского". 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
"Рабочая поездка в Нижний Тагил. Посещение АО "Концерн "Уралвагонзавод", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте" и опубликовал видео посещения.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО
Вчера, 19:00
 
Нижний ТагилРоссияДмитрий МедведевУралвагонзавод
 
 
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