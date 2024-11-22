https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html

Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:57

2024-11-22T18:57

2024-11-22T21:04

нижний тагил

россия

дмитрий медведев

уралвагонзавод

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рабочая поездка в Нижний Тагил. Посещение АО "Концерн "Уралвагонзавод", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте" и опубликовал видео посещения.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html

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нижний тагил, россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод