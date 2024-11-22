https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:57
2024-11-22T18:57
2024-11-22T21:04
нижний тагил
россия
дмитрий медведев
уралвагонзавод
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рабочая поездка в Нижний Тагил. Посещение АО "Концерн "Уралвагонзавод", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте" и опубликовал видео посещения.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html
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нижний тагил, россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод
Нижний Тагил, Россия, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Дмитрий Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле