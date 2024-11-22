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Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой - РИА Новости, 22.11.2024
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05:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/t-90m-1985114143.html
Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой
Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой - РИА Новости, 22.11.2024
Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой
Российские танки Т-90М группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками противника, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:03
2024-11-22T05:03
россия
вооруженные силы украины
т-90м
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские танки Т-90М группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками противника, а командир танка назвал его большой снайперской винтовкой, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, станции РЭБ и расчеты БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В МО РФ рассказали, что экипажи Т-90М получают координаты от разведчиков с беспилотниками и, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня. Они уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады боеприпасов и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам ВС РФ продвигаться вглубь обороны противника, уточнили в ведомстве. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, на котором показано, как Т-90М выдвигается на очередную боевую задачу и уничтожает пункт временной дислокации ВСУ. После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку. "А с закрытой огневой позиции тоже прекрасно. Конкретно эта машина - Т-90М - считается как снайперский танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем с ЗОП прекрасно достаем цели, нас корректируют, всё отлично. Каждая работа, это удача", - рассказал командир танка с позывным "Пересвет". По его словам, перед танкистами отличная линия обороны, на которую противник просто не сможет "выскочить", а с тех позиций, где они сейчас находятся, танки "достают всех".
https://ria.ru/20241106/t-90-1982106301.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой

Командир Т-90М сравнил танк со снайперской винтовкой с большим калибром

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские танки Т-90М группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками противника, а командир танка назвал его большой снайперской винтовкой, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, станции РЭБ и расчеты БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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В МО РФ рассказали, что экипажи Т-90М получают координаты от разведчиков с беспилотниками и, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня. Они уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады боеприпасов и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам ВС РФ продвигаться вглубь обороны противника, уточнили в ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, на котором показано, как Т-90М выдвигается на очередную боевую задачу и уничтожает пункт временной дислокации ВСУ. После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.
"А с закрытой огневой позиции тоже прекрасно. Конкретно эта машина - Т-90М - считается как снайперский танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем с ЗОП прекрасно достаем цели, нас корректируют, всё отлично. Каждая работа, это удача", - рассказал командир танка с позывным "Пересвет".
По его словам, перед танкистами отличная линия обороны, на которую противник просто не сможет "выскочить", а с тех позиций, где они сейчас находятся, танки "достают всех".
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