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В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024
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18:19 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/svo-1985244520.html
В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО
В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024
В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО
Карты со скидками в магазинах планируется ввести для семей участников СВО в Самарской области с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:19
2024-11-22T18:19
самарская область
россия
макеевка
вячеслав федорищев
яна лантратова
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Карты со скидками в магазинах планируется ввести для семей участников СВО в Самарской области с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. "По его (губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева - ред.) словам, в некоторых регионах есть карта, по которой всем членам семьи участников СВО практически во всех региональных ритейлерах, магазинах предоставляется скидка. Такую практику планируется ввести и в Самарской области с 1 января", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Сейчас в регионе действует социальная карта "Za Победу!" для бесплатного проезда в общественном транспорте, ее могут получить семьи участников СВО. "Мы хотим объединить карты, чтобы у члена семьи участника СВО был один электронный документ, который бы позволял пользоваться абсолютно всеми мерами региональной поддержки", - сообщил Федорищев. Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова отметила, что эту инициативу можно транслировать через опыт Самарской области на другие субъекты. Меры поддержки обсуждались на встрече главы региона, депутата Госдумы с участниками СВО, их семьями и координаторами самарского филиала фонда "Защитники Отечества". Так, один из ветеранов СВО поднял вопрос о жилье. Он предложил рассмотреть изменения в законодательство РФ, например, предусмотреть предоставление льготной ипотеки ветеранам боевых действий СВО и членам семей погибших ветеранов боевых действий, а также право на первоочередную выплату ветеранам СВО, которые стоят в общей очереди, денежной субсидии для приобретения жилья или строительства. Лантратова сообщила, что эти вопросы будут обсуждать на профильных комитетах Госдумы. Еще одно обращение поступило от супруги погибшего бойца СВО, которая предложила создать программу по поддержке семей военнослужащих, в которых дети появились благодаря процедуре ЭКО. После гибели мужа в Макеевке женщина сделала ЭКО и родила 5 месяцев назад. Она также обозначила проблематику нормативного регулирования установления отцовства в таких случаях и права на льготы этих детей. Федорищев поручил вице-губернатору - руководителю департамента внутренней политики Самарской области Александру Фетисову обеспечить проведение процедуры ЭКО для семей участников СВО за счет региона и фонда ОМС.
https://ria.ru/20241105/veterany-1981920161.html
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самарская область, россия, макеевка, вячеслав федорищев, яна лантратова, госдума рф
Самарская область, Россия, Макеевка, Вячеслав Федорищев, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО

Семьи участников СВО смогут получить карты со скидками с 1 января 2025

© Фото : Вячеслав Федорищев/TelegramГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова на встрече с ветеранами СВО и членами семей бойцов
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова на встрече с ветеранами СВО и членами семей бойцов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Вячеслав Федорищев/Telegram
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова на встрече с ветеранами СВО и членами семей бойцов
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Карты со скидками в магазинах планируется ввести для семей участников СВО в Самарской области с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"По его (губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева - ред.) словам, в некоторых регионах есть карта, по которой всем членам семьи участников СВО практически во всех региональных ритейлерах, магазинах предоставляется скидка. Такую практику планируется ввести и в Самарской области с 1 января", - говорится в сообщении правительства Самарской области.
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Сейчас в регионе действует социальная карта "Za Победу!" для бесплатного проезда в общественном транспорте, ее могут получить семьи участников СВО. "Мы хотим объединить карты, чтобы у члена семьи участника СВО был один электронный документ, который бы позволял пользоваться абсолютно всеми мерами региональной поддержки", - сообщил Федорищев.
Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова отметила, что эту инициативу можно транслировать через опыт Самарской области на другие субъекты.
Меры поддержки обсуждались на встрече главы региона, депутата Госдумы с участниками СВО, их семьями и координаторами самарского филиала фонда "Защитники Отечества". Так, один из ветеранов СВО поднял вопрос о жилье. Он предложил рассмотреть изменения в законодательство РФ, например, предусмотреть предоставление льготной ипотеки ветеранам боевых действий СВО и членам семей погибших ветеранов боевых действий, а также право на первоочередную выплату ветеранам СВО, которые стоят в общей очереди, денежной субсидии для приобретения жилья или строительства.
Лантратова сообщила, что эти вопросы будут обсуждать на профильных комитетах Госдумы.
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Еще одно обращение поступило от супруги погибшего бойца СВО, которая предложила создать программу по поддержке семей военнослужащих, в которых дети появились благодаря процедуре ЭКО. После гибели мужа в Макеевке женщина сделала ЭКО и родила 5 месяцев назад. Она также обозначила проблематику нормативного регулирования установления отцовства в таких случаях и права на льготы этих детей.
Федорищев поручил вице-губернатору - руководителю департамента внутренней политики Самарской области Александру Фетисову обеспечить проведение процедуры ЭКО для семей участников СВО за счет региона и фонда ОМС.
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